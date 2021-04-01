Bir Zamanlar Kıbrıs'ta Kemal Dereli'yi canlandıran Ahmet Kural kimdir? Ahmet Kural kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi bu akşam başlıyor. Çarpıcı hikayesi ile dikkatleri üzerine çeken dizinin oyuncuları arasında Ahmet Kural da bulunuyor. Komedi filmleri ile tanınan Ahmet Kural, bu sefer dram ağırlıklı bir projede yer alıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs başrol oyuncuları arasında yer alan Ahmet Kural, dizide Kemal Dereli karakterini canlandırıyor. Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini anlatan dizide, Dereli ailesi yıllardan beri sakız tüccarlığı ile uğraşıyor. Ahmet Kural da Dereli ailesinin fertlerinden olan Kemal Dereli karakterine hayat veriyor. Bu noktada, Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte, Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Kemal'i Ahmet Kural'ın biyografisi, yaşı, memleketi ve oynadığı diziler...