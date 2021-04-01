Bumblebee filmi konusu ve oyuncuları | Bumblebee filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bumblebee filmi konusu ve oyuncuları sorgulanmaya başlandı. Bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek olan film aksiyon ve bilim kurgu türlerinde olup 2018 yılı yapımıdır. 1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır ve hikaye buradan itibaren başlar. Bumblebee filmi konusu nedir? Bumblebee filmi oyuncuları kimler?

BUMBLEBEE FİLMİ KONUSU

1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır. Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki decepticonlardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

BUMBLEBEE FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Travis Knight

Türü: Aksiyon, Bilimkurgu

Yapım yılı: 2018

Oyuncular: Hailee Steinfeld, John Cena ve Jorge Lendeborg Jr.'