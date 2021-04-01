Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Kanal D ile Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!

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Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:20 Son Güncelleme: 1.4.2021 15:20

bu akşam var mı yok mu? ile Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!

ekranlarında başlayacak olan dizisi hakkında pek çok bilgi dizi severler tarafından sorgulanıyor. Diziden tanıtım fragmanları yayınlanırken yayın tarihi de merakla bekleniyor. 'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizi gerçek bir aşk hikayesini konu alırken başrollerinde ise ve yer alıyor. Tanıtım fragmanından büyük ilgi gören yok mu? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? İşte dizinin konusu ve oyuncuları!

ne zaman başlıyor, bu akşam var mı sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. 'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Nalan karakterinin hikayesi anlatılacaktır. Daha önceleri Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can olarak ekranlarda yer alan ve bu kez de Nalan ve Sedat karakterleri ile birlikte rol alacaklar. Öte yandan dizinin bu akşam olup olmadığı izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Bu bakımdan; yok mu? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Camdaki Kız bu akşam var mı sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Daha önceleri 1 Nisan 2021 Perşembe olarak belirtilen dizinin yeni yayın tarihi 8 Nisan 2021 Perşembe olarak açıklandı. Buna göre; Camdaki Kız ilk bölüm ile 8 Nisan 2021 Perşembe günü ekranlarında yer alacak.

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Camdaki Kız 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı 'da; Nalan karakterini 'in canlandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, , Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek rol alıyor.

Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

8 Nisan'da ilk bölümüyle Tv ekranlarına gelecek.

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Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Kanal D ile Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!
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