Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Kanal D ile Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!

Camdaki Kız ne zaman başlıyor, bu akşam var mı sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Nalan karakterinin hikayesi anlatılacaktır. Daha önceleri Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can olarak ekranlarda yer alan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu bu kez de Nalan ve Sedat karakterleri ile birlikte rol alacaklar. Öte yandan dizinin bu akşam olup olmadığı izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Bu bakımdan; Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Camdaki Kız bu akşam var mı sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Daha önceleri 1 Nisan 2021 Perşembe olarak belirtilen dizinin yeni yayın tarihi 8 Nisan 2021 Perşembe olarak açıklandı. Buna göre; Camdaki Kız ilk bölüm ile 8 Nisan 2021 Perşembe günü Kanal D ekranlarında yer alacak.