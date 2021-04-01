Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Kanal D ile Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!

Camdaki Kız ne zaman başlıyor, bu akşam var mı sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizide Nalan karakterinin hikayesi anlatılacaktır. Daha önceleri Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can olarak ekranlarda yer alan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu bu kez de Nalan ve Sedat karakterleri ile birlikte rol alacaklar. Öte yandan dizinin bu akşam olup olmadığı izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Bu bakımdan; Camdaki Kız bu akşam var mı yok mu? Camdaki Kız ne zaman başlayacak? Konusu ve oyuncuları!
Camdaki Kız bu akşam var mı sorusunun yanıtı sorgulanmaya başlandı. Daha önceleri 1 Nisan 2021 Perşembe olarak belirtilen dizinin yeni yayın tarihi 8 Nisan 2021 Perşembe olarak açıklandı. Buna göre; Camdaki Kız ilk bölüm ile 8 Nisan 2021 Perşembe günü Kanal D ekranlarında yer alacak.
CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU
Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.
Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.
Camdaki Kız 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle
CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız'da; Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırıyor. Başarılı oyuncu kadrosuyla göz dolduran dizide Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek rol alıyor.