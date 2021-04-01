Doğduğun Ev Kaderindir'de İbrahim Çelikkol diziden neden çıktı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı?

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi karakterinin ölümü ile medya gündemine bomba gibi düştü. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan yapımda bebeği ve Zeynep'i korumak için kurşunların önüne atlayan karakter izleyenleri şaşkına çevirirken bu durum sonrası "Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı, neden çıktı?" soruları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda fenomen yapım Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi yani İbrahim Çelikkol'un yapımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ, İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN NEDEN ÇIKTI?

Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de iddiaya göre; İbrahim Çelikkol bu akşam uzunca bir süredir başrollerinde yer aldığı yapımdan ayrılıyor. Kurşunların hedefi olan karakterin can verdiği anlar izleyenleri hayrete düşürürken konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı.