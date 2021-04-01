Doğduğun Ev Kaderindir'de İbrahim Çelikkol diziden neden çıktı? Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı?

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi karakterinin ölümü ile medya gündemine bomba gibi düştü. Bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan yapımda bebeği ve Zeynep'i korumak için kurşunların önüne atlayan karakter izleyenleri şaşkına çevirirken bu durum sonrası "Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, İbrahim Çelikkol diziden ayrıldı mı, neden çıktı?" soruları araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda fenomen yapım Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi yani İbrahim Çelikkol'un yapımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR MEHDİ ÖLDÜ MÜ, İBRAHİM ÇELİKKOL DİZİDEN NEDEN ÇIKTI?
Tv8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de iddiaya göre; İbrahim Çelikkol bu akşam uzunca bir süredir başrollerinde yer aldığı yapımdan ayrılıyor. Kurşunların hedefi olan karakterin can verdiği anlar izleyenleri hayrete düşürürken konuyla alakalı araştırmalar da hız kazandı.
İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?
Doğum tarihi: 14 Şubat 1982
Kaç yaşında: 38yaşında
Nereli: İzmit
İbrahim Çelikkol (d. 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli), Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.
Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T. Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.
16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 - 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan' ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.
Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir