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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları 31 Mart açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 1.4.2021 08:54 Son Güncelleme: 1.4.2021 08:56

31 Mart açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir oldu?

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı sıralama TOTAL, AB ve ABC sıralaması şeklinde yapılırken sonuçlar güncel olarak duyuruluyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen yapımlar arasında birincinin belli olacağı bugün reyting sonuçları merakla beklenirken dün Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Benim Adım Melek, Doğduğun Ev Kaderindir gibi diziler ekranlarda yerini aldı. Buna göre; reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart Çarşamba

Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı bekleniyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen diziler ekranlarda yerini alırken ölçümler ise TOTAL, AB ve ABC olarak yapılacak. Çarşamba akşamı pek çok dizi ve film ekranlarda yerini alırken sıralamanın nasıl olacağı dizi severler tarafından yakından takip ediliyor. Listeye göre; reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün oldu? İşte sıralama!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 31 MART 2021 ÇARŞAMBA

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde olacaktır…

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

30 MART REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Türkiye-Letonya 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Letonya 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Mart reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
7 BARAJ FOX
8 SURVIVOR TV8
9 ATV ANA HABER ATV
10 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
6 HEKIMOGLU KANAL D
7 ESRA EROL'DA ATV
8 SURVIVOR TV8
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 BARAJ FOX

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Reyting sonuçları 31 Mart açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
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