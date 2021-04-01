Reyting sonuçları 31 Mart açıklandı mı? Kuruluş Osman, Sadakatsiz, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı reyting sonuçları bekleniyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen diziler ekranlarda yerini alırken ölçümler ise TOTAL, AB ve ABC olarak yapılacak. Çarşamba akşamı pek çok dizi ve film ekranlarda yerini alırken sıralamanın nasıl olacağı dizi severler tarafından yakından takip ediliyor. Listeye göre; reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarında birinci kim oldu? İşte sıralama!
Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içerisinde olacaktır…
30 MART REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Türkiye-Letonya 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Türkiye-Letonya 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Karşılaşması, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
7 BARAJ FOX
8 SURVIVOR TV8
9 ATV ANA HABER ATV
10 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
AB İLK 10 PROGRAM
1 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
6 HEKIMOGLU KANAL D
7 ESRA EROL'DA ATV
8 SURVIVOR TV8
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 BARAJ FOX