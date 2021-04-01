Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 1 Nisan Gelinim Mutfakta ile haftanın puan durumu açıklandı mı?

Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi bugün belli oluyor. Haftanın finalinden sadece bir önce alınan puanlar çok önemli olurken programın takipçileri Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı, Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Bugün Ayten en yüksek puanı alırken onu takip eden Seda oluyor. İşte 1 Nisan 2021 Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar başladı. Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe puan durumu ve gün birincisi ile ilgili detaylar şöyle;
Ayten: 18
Seda:17
Esra: 16
Aysun:10
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