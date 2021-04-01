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Giriş Tarihi: 1.4.2021 16:18

puan durumu ve gün birincisi: ile haftanın puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 1 Nisan Gelinim Mutfakta ile haftanın puan durumu açıklandı mı?

Hafta içi her gün yayınlanan puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Bugün ekrana gelen yeni bölümde gelinler en yüksek puanı almak için çabalarken elenmemek için rekabet ediyor. Bugün günün yemeği ise zeytinyağlı püreli patlıcan olurken izleyiciler puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı, birincisi kim oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün puan durumu tablosu açıklanınca puan durumu ve gün birincisi de belli oldu.

Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen puan durumu ve gün birincisi bugün belli oluyor. Haftanın finalinden sadece bir önce alınan puanlar çok önemli olurken programın takipçileri puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı, Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Bugün Ayten en yüksek puanı alırken onu takip eden Seda oluyor. İşte 1 Nisan 2021

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU VE GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI!

ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar başladı. Perşembe puan durumu ve gün birincisi ile ilgili detaylar şöyle;

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 1 Nisan Gelinim Mutfakta ile haftanın puan durumu açıklandı mı?

PUAN DURUMU 1 NİSAN 2021 GELİNİM MUTFAKTA

Ayten: 18

Seda:17

Esra: 16

Aysun:10

Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 1 Nisan Gelinim Mutfakta ile haftanın puan durumu açıklandı mı?

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Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 1 Nisan Gelinim Mutfakta ile haftanın puan durumu açıklandı mı?
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