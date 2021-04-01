Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi: 1 Nisan Gelinim Mutfakta ile haftanın puan durumu açıklandı mı?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi merak ediliyor. Bugün ekrana gelen yeni bölümde gelinler en yüksek puanı almak için çabalarken elenmemek için rekabet ediyor. Bugün günün yemeği ise zeytinyağlı püreli patlıcan olurken izleyiciler 1 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı, Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Günün puan durumu tablosu açıklanınca Gelinim Mutfakta 1 Nisan puan durumu ve gün birincisi de belli oldu.

Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi bugün belli oluyor. Haftanın finalinden sadece bir önce alınan puanlar çok önemli olurken programın takipçileri Gelinim Mutfakta puan durumu ve gün birincisi açıklandı mı, Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Bugün Ayten en yüksek puanı alırken onu takip eden Seda oluyor. İşte 1 Nisan 2021 Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU VE GÜN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI!

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar başladı. Gelinim Mutfakta 1 Nisan Perşembe puan durumu ve gün birincisi ile ilgili detaylar şöyle;