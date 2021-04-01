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Haberler Medya Haberleri Gelinim Mutfakta yeni bölümde şok gelişme! 1 Nisan Gelinim Mutfakta’da kim, neden diskalifiye oldu?
Giriş Tarihi: 1.4.2021 14:28 Son Güncelleme: 1.4.2021 14:28

yeni bölümde şok gelişme! 1 Nisan ’da kim, neden diskalifiye oldu?

Gelinim Mutfakta yeni bölümde şok gelişme! 1 Nisan Gelinim Mutfakta’da kim, neden diskalifiye oldu?

ekranlarında yayınlanan yeni bölümde diskalifiye şoke yaşanıyor. Bugünkü 674. Bölümde Seda Sayan’ın diskalifiye açıklaması gündem oldu. Hafta içi her gün yayınlanan programın fragmanını izleyenler yarışmacıların şaşırmasına şoke olurken 1 Nisan ’da kim, neden diskalifiye oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 Nisan olması sebebiyle, yarışmacılara şaka yapıldığı ve diskalifiyenin gerçek olmadığı iddia edilirken konuya yönelik açıklama bekleniyor…

Ekranların lezzet yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. 1 Nisan Perşembe günkü yeni bölüme Seda Sayan'ın tüm yarışmacılara diskalifiye olduklarını söylemesi damga vuruyor. Programın sıkı takipçileri konuya yönelik 1 Nisan 2021 Gelinim Mutfakta'da kim, neden diskalifiye oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 Nisan Şaka günü olması sebebiyle Seda Sayan'ın kaynana ve gelinlere şaka yaptığı düşünülürken detaylar bugünkü yeni bölümde netlik kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM, NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta Perşembe günkü yeni bölümde diskalifiye şoku yaşanıyor. Yayınlanan fragmanda Seda Sayan'ın tüm yarışmacıların diskalifiye edildiği açıklandı. Tüm izleyenler bu haberi şok ile karşılarken, tüm yarışmacıların neden diskalifiye edildiği merak konusu olurken açıklama bekleniyor…

Gelinim Mutfakta programının yayınlanan son fragmanında Seda Sayan yarışmacılara diskalifiye edildiklerini açıklandı. Diskalifiyenin gerçek olmadığı iddia edilirken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

Ayten:

Aysun:

Seda:

Esra:

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Gelinim Mutfakta yeni bölümde şok gelişme! 1 Nisan Gelinim Mutfakta’da kim, neden diskalifiye oldu?
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