Gelinim Mutfakta yeni bölümde şok gelişme! 1 Nisan Gelinim Mutfakta’da kim, neden diskalifiye oldu?

Ekranların lezzet yarışması Gelinim Mutfakta yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. 1 Nisan Perşembe günkü yeni bölüme Seda Sayan'ın tüm yarışmacılara diskalifiye olduklarını söylemesi damga vuruyor. Programın sıkı takipçileri konuya yönelik 1 Nisan 2021 Gelinim Mutfakta'da kim, neden diskalifiye oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. 1 Nisan Şaka günü olması sebebiyle Seda Sayan'ın kaynana ve gelinlere şaka yaptığı düşünülürken detaylar bugünkü yeni bölümde netlik kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM, NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta Perşembe günkü yeni bölümde diskalifiye şoku yaşanıyor. Yayınlanan fragmanda Seda Sayan'ın tüm yarışmacıların diskalifiye edildiği açıklandı. Tüm izleyenler bu haberi şok ile karşılarken, tüm yarışmacıların neden diskalifiye edildiği merak konusu olurken açıklama bekleniyor…