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Giriş Tarihi: 1.4.2021 10:44

kim? 3 Nisan Cumartesi ile eğlenceye hazır ol!

İbo Show konukları kim? 3 Nisan Cumartesi İbo Show bu haftaki konukları ile eğlenceye hazır ol!

Hafta sonu ekranlara gelen bu hafta yine dikkat çekiyor. Star TV’de yayınlanan eğlence programıyla ilgili olarak , kimler gibi sorulara yanıt aranıyor. İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu üstlendiği yapımda ünlü sanatçılar konuk edilerek adeta müzik şöleni sunuluyor. 3 Nisan 2021 İbo Show konuklarıyla Cumartesi akşamı saat 20.00’da Star Tv’de!

Ekranların sevilen programlarından İbo Show konukları ile bu hafta yine eğlenceli dakikalar yaşatacak. Star Tv'de Cumartesi akşamları yayınlanan programın bu haftaki konukları merak edilirken olarak İbo Show konukları kim, İbo Show bu haftaki konukları kimler gibi sorulara yanıt aranıyor. 3 Nisan akşamı yayınlanacak İbo Show programının konukları arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray'a kadar çok değerli isimler yer alıyor.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Cumartesi akşamları Star Tv ekranlarına gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Yeni bölümü ile 3 Nisan tarihinde ekranlarda olacak olan programda yer alacak ünlü isimler arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray bulunuyor.

İbo Show'a 13 Mart Cumartesi konukları arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray bulunuyor.

Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. İbo Show'un yeni bölümüne kısa bir süre kala konuklar belli oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM? 3 NİSAN 2021

Işın Karaca

Altay

Defne Samyeli

Buray

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İbo Show konukları kim? 3 Nisan Cumartesi İbo Show bu haftaki konukları ile eğlenceye hazır ol!
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