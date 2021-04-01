İbo Show konukları kim? 3 Nisan Cumartesi İbo Show bu haftaki konukları ile eğlenceye hazır ol!

Ekranların sevilen programlarından İbo Show konukları ile bu hafta yine eğlenceli dakikalar yaşatacak. Star Tv'de Cumartesi akşamları yayınlanan programın bu haftaki konukları merak edilirken olarak İbo Show konukları kim, İbo Show bu haftaki konukları kimler gibi sorulara yanıt aranıyor. 3 Nisan akşamı yayınlanacak İbo Show programının konukları arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray'a kadar çok değerli isimler yer alıyor.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Cumartesi akşamları Star Tv ekranlarına gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Yeni bölümü ile 3 Nisan tarihinde ekranlarda olacak olan programda yer alacak ünlü isimler arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray bulunuyor.