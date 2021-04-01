İbo Show konukları kim? 3 Nisan Cumartesi İbo Show bu haftaki konukları ile eğlenceye hazır ol!

Ekranların sevilen programlarından İbo Show konukları ile bu hafta yine eğlenceli dakikalar yaşatacak. Star Tv'de Cumartesi akşamları yayınlanan programın bu haftaki konukları merak edilirken olarak İbo Show konukları kim, İbo Show bu haftaki konukları kimler gibi sorulara yanıt aranıyor. 3 Nisan akşamı yayınlanacak İbo Show programının konukları arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray'a kadar çok değerli isimler yer alıyor.
Cumartesi akşamları Star Tv ekranlarına gelen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Yeni bölümü ile 3 Nisan tarihinde ekranlarda olacak olan programda yer alacak ünlü isimler arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray bulunuyor.
İbo Show'a 13 Mart Cumartesi konukları arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray bulunuyor.
Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. İbo Show'un yeni bölümüne kısa bir süre kala konuklar belli oldu. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.
Işın Karaca
Altay
Defne Samyeli
Buray