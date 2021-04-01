Ramo dizisi hakkında flaş iddia! Ramo final mi yapıyor, ne zaman ve neden bitecek?

Sosyal medyada dolaşan iddialar arasında Ramo final mi yapıyor sorusu gündeme geldi. Show Tv ekranlarına Cuma günleri gelen ve başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizi Adana'da başlamış olup İstanbul'da son bulacağı biliniyor. İki sezondur ekranlarda olan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ramo final mi yapacak? Ramo final mi yapacak, ne zaman ve neden? İşte diziye dair iddialar!
Show Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen Ramo dizisinin final yapacağı iddia edildi. Reytinglerinin iyi gitmesine rağmen dizinin iki yıllık anlaşmasının dolması nedeniyle final yapacağı iddia edildi. Ramo final mi yapıyor sorusunun yanıtı iddia niteliği taşırken resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR?
Adana'da başlayan Ramo dizisi, İstanbul'da son buluyor. İki sezondur devam eden diziye kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmedi. Bu sebeple dizi 5 haftalık bölümün ardından sevenlerine veda edecek.
Ramo dizisi 30 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacak.
Ancak dizinin üçüncü sezon onayını alamaması, final kararına sebep oldu. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisine hem kanal hem de yapım tarafından üçüncü sezon onayı çıkmadı. Buna göre dizi 5 bölüm sonra 30 Nisan 2021 tarihinde veda etme kararı aldı.