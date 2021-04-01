Ramo dizisi hakkında flaş iddia! Ramo final mi yapıyor, ne zaman ve neden bitecek?

Show Tv ekranlarına Cuma günleri gelen Ramo dizisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Dizinin final yapacağı iddia edilirken bu durum kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin final sebebi olarak ise kanal ile 2 yıllık anlaşmasının bitmesi ve sözleşmesinin yenilenmemesi öne sürüldü. İddialara göre; Ramo final mi yapacak? Ramo final mi yapıyor, ne zaman bitecek? İşte diziye dair bilgiler!

Sosyal medyada dolaşan iddialar arasında Ramo final mi yapıyor sorusu gündeme geldi. Show Tv ekranlarına Cuma günleri gelen ve başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizi Adana'da başlamış olup İstanbul'da son bulacağı biliniyor. İki sezondur ekranlarda olan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ramo final mi yapacak? Ramo final mi yapacak, ne zaman ve neden? İşte diziye dair iddialar!

RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen Ramo dizisinin final yapacağı iddia edildi. Reytinglerinin iyi gitmesine rağmen dizinin iki yıllık anlaşmasının dolması nedeniyle final yapacağı iddia edildi. Ramo final mi yapıyor sorusunun yanıtı iddia niteliği taşırken resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.