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Giriş Tarihi: 1.4.2021 11:04

dizisi hakkında flaş iddia! , ne zaman ve neden bitecek?

Ramo dizisi hakkında flaş iddia! Ramo final mi yapıyor, ne zaman ve neden bitecek?

ekranlarına Cuma günleri gelen dizisi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Dizinin final yapacağı iddia edilirken bu durum kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Başrollerinde ve 'ın yer aldığı dizinin final sebebi olarak ise kanal ile 2 yıllık anlaşmasının bitmesi ve sözleşmesinin yenilenmemesi öne sürüldü. İddialara göre; ? , ne zaman bitecek? İşte diziye dair bilgiler!

Sosyal medyada dolaşan iddialar arasında final mi yapıyor sorusu gündeme geldi. ekranlarına Cuma günleri gelen ve başrollerinde ve 'ın yer aldığı dizi Adana'da başlamış olup İstanbul'da son bulacağı biliniyor. İki sezondur ekranlarda olan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan ? Ramo final mi yapacak, ne zaman ve neden? İşte diziye dair iddialar!

RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen Ramo dizisinin final yapacağı iddia edildi. Reytinglerinin iyi gitmesine rağmen dizinin iki yıllık anlaşmasının dolması nedeniyle final yapacağı iddia edildi. sorusunun yanıtı iddia niteliği taşırken resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Ramo dizisi hakkında flaş iddia! Ramo final mi yapıyor, ne zaman ve neden bitecek?

RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Adana'da başlayan dizisi, İstanbul'da son buluyor. İki sezondur devam eden diziye kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmedi. Bu sebeple dizi 5 haftalık bölümün ardından sevenlerine veda edecek.

Ramo dizisi 30 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacak.

Ramo dizisi hakkında flaş iddia! Ramo final mi yapıyor, ne zaman ve neden bitecek?

2020 yılında ekranlarında yayın hayatına başlayan , bu sezon Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in vedası ile büyük bir kayıp yaşamıştı. Diziden ayrılan oyuncuların yerine yenisinin gelmemesi diziyi olumsuz yönde etkiledi. Son olarak ise diziye Emre Kınay dahil olmuştu.

Ramo dizisi hakkında flaş iddia! Ramo final mi yapıyor, ne zaman ve neden bitecek?

Ancak dizinin üçüncü sezon onayını alamaması, final kararına sebep oldu. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği dizisine hem kanal hem de yapım tarafından üçüncü sezon onayı çıkmadı. Buna göre dizi 5 bölüm sonra 30 Nisan 2021 tarihinde veda etme kararı aldı.

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Ramo dizisi hakkında flaş iddia! Ramo final mi yapıyor, ne zaman ve neden bitecek?
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