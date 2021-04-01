Sadakatsiz Derin öldü mü, nerede? Sadakatsiz son bölümde Derin öldü mü, Melis Sezen diziden ayrıldı mı?

Sadakatsiz 24.yeni bölümde; Derin'in ortadan kaybolması ile birlikte Volkan kızı Zeynep'i alıp Asya'nın evine geliyor. Haluk ve Gönül de orada bulunurken öte yandan Zeynep'i geri almaya geldiğinde ise Haluk'a gelen bir kadın cesedinin bulunduğu telefon bütün gündemi değiştirecek. Kadın cesedinin bulunduğu ihbarının ardından izleyiciler Sadakatsiz Derin öldü mü sorusuna yanıt aramaya başladılar. Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi, nerede? İşte dizinin fragmanı ve yeni bölüm detayları!
Son bölümde ortadan kaybolan Derin, Sadakatsiz yeni bölüme damgasını vuracak. Yeni bölümde Derin'e neler olduğu merak edilirken Haluk'a gelen kadın cesedi ihbar telefonu bütün her şeyi değiştirecek. Bu gelişmeler üzerine izleyiciler Sadakatsiz Derin öldü mü, Sadakatsiz yeni bölümde Derin öldü mü sorusuna yanıt arıyor. Derin'e neler olduğu ise yeni bölümün ilerleyen sahnelerinde belli olacak.
SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ortadan kaybolan Derin, herkesi seferber ediyor!
Sadakatsiz 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?