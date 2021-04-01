Sadakatsiz Derin öldü mü, nerede? Sadakatsiz son bölümde Derin öldü mü, Melis Sezen diziden ayrıldı mı?

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Giriş Tarihi: 1.4.2021 07:32 Son Güncelleme: 1.4.2021 07:33

Derin öldü mü, nerede? Sadakatsiz son bölümde Derin öldü mü, Melis Sezen diziden ayrıldı mı?

Sadakatsiz 24.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin öldü mü, nerede?

24.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarına gelen dizinin son bölümünde Derin'in ortadan kaybolması bütün şüpheleri Asya ve Volkan'ın üzerine çevirmişti. Yayınlanan yeni fragmanda görülen sahnelere göre; bir kadın cesedinin bulunduğunu bildirilirken dizinin orijinali olan 'da Derin rolünü canlandıran Kate karakterinin ölerek diziye veda ettiği biliniyor. Buna göre; öldü mü? , nerede? İşte dizinin fragmanı ve yeni bölüme dair son gelişmeler!

24.yeni bölümde; Derin'in ortadan kaybolması ile birlikte Volkan kızı Zeynep'i alıp Asya'nın evine geliyor. Haluk ve Gönül de orada bulunurken öte yandan Zeynep'i geri almaya geldiğinde ise Haluk'a gelen bir kadın cesedinin bulunduğu telefon bütün gündemi değiştirecek. Kadın cesedinin bulunduğu ihbarının ardından izleyiciler öldü mü sorusuna yanıt aramaya başladılar. , nerede? İşte dizinin fragmanı ve yeni bölüm detayları!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE DERİN ÖLDÜ MÜ?

Son bölümde ortadan kaybolan Derin, Sadakatsiz yeni bölüme damgasını vuracak. Yeni bölümde Derin'e neler olduğu merak edilirken Haluk'a gelen kadın cesedi ihbar telefonu bütün her şeyi değiştirecek. Bu gelişmeler üzerine izleyiciler , sorusuna yanıt arıyor. Derin'e neler olduğu ise yeni bölümün ilerleyen sahnelerinde belli olacak.

Sadakatsiz 24.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin öldü mü, nerede?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ortadan kaybolan Derin, herkesi seferber ediyor!

Sadakatsiz 24. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Sadakatsiz 24.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde Derin öldü mü, nerede?

Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur. Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır. Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

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Sadakatsiz Derin öldü mü, nerede? Sadakatsiz son bölümde Derin öldü mü, Melis Sezen diziden ayrıldı mı?
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