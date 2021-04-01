Sadakatsiz Derin öldü mü, nerede? Sadakatsiz son bölümde Derin öldü mü, Melis Sezen diziden ayrıldı mı?

Sadakatsiz 24.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarına gelen dizinin son bölümünde Derin'in ortadan kaybolması bütün şüpheleri Asya ve Volkan'ın üzerine çevirmişti. Yayınlanan yeni fragmanda görülen sahnelere göre; bir kadın cesedinin bulunduğunu bildirilirken dizinin orijinali olan Doctor Foster'da Derin rolünü canlandıran Kate karakterinin ölerek diziye veda ettiği biliniyor. Buna göre; Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz yeni bölümde Derin öldü mü, nerede? İşte dizinin fragmanı ve yeni bölüme dair son gelişmeler!

Sadakatsiz 24.yeni bölümde; Derin'in ortadan kaybolması ile birlikte Volkan kızı Zeynep'i alıp Asya'nın evine geliyor. Haluk ve Gönül de orada bulunurken öte yandan Zeynep'i geri almaya geldiğinde ise Haluk'a gelen bir kadın cesedinin bulunduğu telefon bütün gündemi değiştirecek. Kadın cesedinin bulunduğu ihbarının ardından izleyiciler Sadakatsiz Derin öldü mü sorusuna yanıt aramaya başladılar. Sadakatsiz yeni bölümde Derin ölecek mi, nerede? İşte dizinin fragmanı ve yeni bölüm detayları!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE DERİN ÖLDÜ MÜ?

Son bölümde ortadan kaybolan Derin, Sadakatsiz yeni bölüme damgasını vuracak. Yeni bölümde Derin'e neler olduğu merak edilirken Haluk'a gelen kadın cesedi ihbar telefonu bütün her şeyi değiştirecek. Bu gelişmeler üzerine izleyiciler Sadakatsiz Derin öldü mü, Sadakatsiz yeni bölümde Derin öldü mü sorusuna yanıt arıyor. Derin'e neler olduğu ise yeni bölümün ilerleyen sahnelerinde belli olacak.