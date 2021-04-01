Son Dakika - Survivor’da kim elendi? 12. hafta SMS oy sıralaması ile 1 Nisan 2021 bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? Ödül oyununu kazanan takım

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve hakemliğinde TV8'de yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarından eleme adayı olarak seçilen Survivor Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Öykü Çelik için heyecanlı geçen bir eleme konseyi yaşandı. Bugünkü eleme konseyinde eleme potasında yer alan yarışmacılardan birisi, noter onayında Acun Ilıcalı tarafından açıklanan son dakika 12. Hafta SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya veda etti. Bu bilgilerle yarışmayı yakından takip edenler son dakika Survivor'da kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA - SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 12. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde ödül oyununu hangi takımın kazandığı ile 12. Hafta Survivor SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğine ilişkin son dakika detayları şöyle;