Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 eleme adayı olan Aleyna Kalaycıoğlu nereli, kaç yaşında, boyu kaç?

Survivor 2021 son bölümde eleme adayı olarak adaya veda etme riski içerisinde olan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılıyor.

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

EĞİTİM HAYATI

Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

SPOR HAYATI

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.