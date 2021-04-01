Survivor Çağrı kimdir? Survivor 2021 eleme adayı olan Çağrı Atakan nereli, kaç yaşında, boyu kaç?

Survivor 2021 son bölümde eleme adayı olarak adaya veda etme riski içerisinde olan Çağrı Atakan ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Çağrı kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılıyor.

SURVIVOR ÇAĞRI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ?

Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez "Arka Sıradakiler" dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında "Çukur" dizisinde "Remzi" karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi. Çağrı Atakan günümüzde yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Dizi, sinema ve tiyatro çalışmalarını ise sürdürmeye devam etmektedir.

OYNADIĞI DİZİLER

2018 – Şahin Tepesi (Yılmaz)

2017 – Çukur (Remzi)

2007 – Arka Sıradakiler

Kaynak: acunn.com