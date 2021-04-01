Survivor’da kim elendi? 1 Nisan 2021 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve hakemliğinde TV8'de yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımlarından eleme adayı olarak seçilen Survivor Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Öykü Çelik için heyecanlı geçen bir eleme konseyi yaşandı. Bugünkü eleme konseyinde eleme potasında yer alan yarışmacılardan birisi, noter onayında Acun Ilıcalı tarafından açıklanan son dakika 12. Hafta SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya veda etti. Bu bilgilerle yarışmayı yakından takip edenler son dakika Survivor'da kim elendi, kim gitti? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor.
Survivor 2021 son bölümde ödül oyununu hangi takımın kazandığı ile 12. Hafta Survivor SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğine ilişkin son dakika detayları şöyle;
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde, yarışmanın başından bu yana açlığa, fiziki ve psikolojik zorluklara katlanan ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarından eleme potasına giren Survivor Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Öykü Çelik ve SMS oylaması birincilerinin potaya gönderdiği yeni isimlerden birisi elenerek adaya veda etti. Dominik Cumhuriyeti'nde gerek deniz, gerek plaj, gerekse çamur dolu havuzlarda geçen zorlu parkurlarda dokunulmazlık ve ödül için mücadele eden yarışmacılardan Öykü Çelik büyük final ve Survivor 2021 şampiyonluk için kurduğu hayallerini kaybederek elenen isim oldu.
İşte 1 Nisan'da yayınlanan Survivor son bölüme ilişkin tüm detaylar...
Merve Aydın ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun mücadelesinde 3-3'lük skorla beraberliğin yakalandığı oyunda İsmail ile Berkay parkurda kozlarını paylaştı. Çekişmeli geçen oyunu İsmail kazandı ve skoru ünlüler takımı lehine 4-3'e taşıdı. Ardından İlayda ve Aleyna Çalışkan parkurda sahneye çıktı, çekişmeli geçen oyunu İlayda kazandı ve ünlüler farkı 2'ye çıkararak skoru 5-3 olarak güncelledi. Batuhan ve Steven'ın karşılaştığı bir sonraki oyunda ise Steven kazanan taraf olarak skoru 5-4'e getirdi ve fark 1'e düştü.
Öykü Çelik - Aleyna Kalaycıoğlu mücadelesinde ise kazanan taraf Aleyna oldu ve skor 5-5'le yeniden beraberlikle güncellendi. İsmail ile Poyraz'ın mücadelesinde kazanan taraf İsmail oldu ve üstünlük yeniden ünlüler takımına geçti. Merve'yle karşılaşan Ayşe atışlarda daha başarılı olarak skoru yeniden beraberliğe taşıdı ve 6-6 olarak değiştirdi. Çağrı ve Berkay'ın zorlu parkurdaki mücadelesinde ise kazanan taraf Çağrı'yla ünlüler takımım oldu ve üstünlük yeniden ünlüler takımına geçti.
İlayda - Hanzade mücadelesinde ise her iki isim de atışlarda aynı anda başarılı oldu ancak kamera kayıtları incelendiğinde İlayda'nın daha önce attığı tespit edilerek skor ünlüler lehine 8-6 olarak değişti. Bu safhada takımların en iyileri seçilerek ilk mücadele İsmail ile Steven arasında gerçekleşti. Parkurda kozlarını paylaşan ikili arasından kazanan son anda Steven oldu ve skor 1 farka inerek 8-7 oldu. Melis ile Aleyna Kalaycıoğlu arasında oynanan bir diğer en iyiler oyununda ise başarılı olan isim Aleyna oldu ve skorda 8-8'lik beraberlik sağlandı. Çağrı - Poyraz karşılaşmasında en başarılı atışları yapan isim Poyraz oldu skor 9-8'e taşınırken gönüllüler takımı ödül oyununu kazanma yolunda oldukça önemli bir avantaj elde etti. Gönüllüler takımı hata yapmayarak bu avantajı değerlendirdi ve Ayşe, İlayda karşısında galip gelerek 10-8'lik skorla ödül oyununu kazanan takım oldu.
Survivor ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı, ödül olarak et döner dürüm yeme hakkı kazandı.
1 Nisan 2021 tarihinde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor 2021 eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın noter onayıyla açıkladığı 12. Hafta SMS sonuçlarına göre ünlüler ve gönüllüler takımlarının SMS oylaması birincileri şu şekilde
Gönüllüler Takımı
Ünlüler Takımı
Gönüllüler takımında SMS birincisi olan Poyraz, kendi takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nu eleme potasına gönderdi. Ünlüler takımında SMS oylaması birincisi olan İsmail ise Çağrı'yı eleme adayı olarak belirledi.
Survivor 2021'in 1 Nisan günü yayınlanan son bölümünde eleme adayı olan Aleyna Çalışkan, Hanzade ve Öykü Çelik, Aleyna Kalaycıoğlu ve Çağrı Atakan arasından 12. Hafta SMS oylaması sonuçlarına göre en az oya sahip olan Öykü Çelik, Acun Ilıcalı tarafından elenen isim olarak açıklandı.
Noter tarafından onaylanan Survivor 12. Hafta SMS sıralaması sonuçları belli oldu. İşte ünlüler ve gönüllüler takımlarının 12. hafta SMS sıralamaları şöyle;
9 - Öykü
8 - Melis
7 - Sergen
6 - Doğan
5 - İlayda
4 - Merve
3 - Batuhan
2 - Çağrı
1 - İsmail
9 - Steven
8 - Aleyna Ç.
7 - Hanzade
6 - Berkay
5 - Reşat
4 - Dora
3 - Aleyna K.
2 - Ayşe
1 - Poyraz