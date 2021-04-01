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Giriş Tarihi: 1.4.2021 17:01

1 Nisan: Bugün Tv’de ne var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi

Tv yayın akışı 1 Nisan: Bugün Tv’de ne var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi

Bu akşam ekrana gelecek olan tüm yapımlar listesinde yer alıyor. Korona virüsü önlemleri kapsamında vatandaşlar Perşembe akşamını evde geçirecek ve televizyon ekranlarındaki dizi ve filmleri izleyecekler. Kanal D, Show TV, Star TV, TRT1, ATV tv yayın akışı listesinde birçok dizi ve film izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. İşte bugün tvde ne var sorusunun yanıtı ile listesi!

Televizyon izleyicileri 1 Nisan akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmlerin tv yayın akışlarına bakıyor. Televizyonda bu akşam ekrana gelecek olan dizi ve filmlerin tv yayın akışı belli olurken tv'de bugün ne var, televizyonda hangi programlar var sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam TRT1'de Bir Zamanlar Kıbrıs ilk kez yayınlanacakken ATV'de Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekrana gelecek. İşte tv yayın akışı 1 Nisan 2021!

TV'DE BUGÜN NE VAR? 1 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

Medya gündemini takip edenler 1 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan dizi ve filmlerin tv yayın akışlarına bakıyor. Haberimizde, 1 Nisan bugün tv'de ne var sorusunun yanıtına ve kanalların tv yayın akışı listesine bakabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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Tv yayın akışı 1 Nisan: Bugün Tv’de ne var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV, TRT1 yayın akışı listesi
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