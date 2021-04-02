Arka Sokaklar son bölümde Zeliş'in tecavüze uğradığı haberi ekibi yıkıyor! Arka Sokaklar son bölüm ve yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar 585. bölüm fragmanı | Video

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selin ve Mesut, hastaneden çıktıkları sırada Zeliş ile karşılaşırlar. Zeliş perişan haldedir. Odada muayenesi yapılan Zeliş, acı gerçeği Selin'e söyler. Selin, Rıza Baba aracılığıyla ekibe Mesut da, Hüsnü'ye aktarır. Hüsnü duydukları karşısında acı içinde ağlamaya başlar. Hüsnü, hastanede Zeliş'in başında onu yatıştırmaya çalışırken ekip, Giray'ın peşine düşer.

Çoban Ailesi acı haberi öğrenir. Tekin, intikam yeminleriyle harekete geçer. Zeliş'in polisten gelen telefonunda Giray'ın mesajını görünce öldürme planını devreye sokar. Giray, Zeliş'in buluşma isteğine olumlu karşılık verince Tekin, babasının silahıyla adrese gider. Onu takip eden Tunç ve teknik takiple yerini bulan babası Hüsnü ile Zeliş de oradadır. Hüsnü, Zeliş'i arabada bırakarak Tekin'in yanına gelir. Bu sırada Zeliş'in bulunduğu arabaya Giray biner ve onu bir kez daha kaçırır.