Arka Sokaklar yeni bölümde heyecan dolu anlar! Arka Sokaklar’da ekip, Giray’ın peşindedir!

Kanal D'de yayınlanan Ark Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Cuma akşamlarının heyecan dolu dizisinde bu hafta Giray'ın adamlarına ulaşmak için Enver'le iletişime geçilir ve Enver ekibe Halis ile Baki'nin yerini söyler. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan baskında Halis, ekibimizi beklenmeyen bir tuzağa düşürür. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar sizlerle…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeliha, Giray'ın intikamının bedelini çok ağır ödemiştir. Zeliha uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastanenin yolunu tutar. O sırada hastanede olan Selin ve Mesut, Zeliha'dan kan dondurucu haberi öğrenirler. Hüsnü, Esra ile birlikte Gazi'de oturmaktadır. Mesut, arkadaşına bu lanet haberi vermek için Gazi'ye gelir. Dünyası başına yıkılan Hüsnü'nün hali hiç iyi değildir. Olanların ardından ekip, daha da bilenmiş bir vaziyette tekrar Giray'ın peşindedir.

Arka Sokaklar 584. Bölüm (2 Nisan 2021 Cuma) 2. fragmanı yayınlandı izle!

Giray'ın adamlarına ulaşmak için Enver'le iletişime geçilir ve Enver ekibe Halis ile Baki'nin yerini söyler. Alınan bilgi doğrultusunda yapılan baskında Halis, ekibimizi beklenmeyen bir tuzağa düşürür. Giray'ın dayısı Seçkin, Türkiye'ye gelir. Ekip ile işbirliğinde bir izlenim altından Giray'ı kaçırma planları içerisindedir. Fakat, bunların hiçbirini umursamayan Giray, kaçmaya niyeti olmadığı gibi hala Zeliha'yla görüşme derdindedir.

Zeliha'nın başına gelenleri bir haber sitesine yayması üzerine Giray'ın telefon sinyaline ulaşılır. Ablasının başına gelenlere öfkelenen Tekin ablasının telefonuna gelen mesajlarla Giray'a ulaşmanın peşindedir. Giray'ın telefon sinyalinden Zeliha ile mesajlaştığını çözen Sinem ekibe bilgi geçer. Tekin babasının evdeki silahını da üzerine alarak giray ile buluşmaya gider…