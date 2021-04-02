Beyza'nın ölümü sonrası Akıncı'nın dünyası başına yıkılıyor! Akıncı dizisinde Selin Çuhadaroğlu diziden ayrıldı mı, neden çıktı?

Ekranların iddialı dizisi Akıncı'da Beyza'nın ölümü ile hüzün dolu bir bölüm ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin sıkı takipçileri Selin Çuhadaroğlu'nun canlandırdığı karakterin ölümü sonrasında "Akıncı dizisinde Beyza öldü mü, Selin Çuhadaroğlu diziden ayrıldı mı, neden çıktı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sevilen dizi Akıncı'da genç oyuncu Selin Çuhadaroğlu'nun yapımdan ayrılması nedeniyle konuyla ilgili detaylar merak konusu haline geldi.

AKINCI DİZİSİNDE BEYZA ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN NEDEN ÇIKTI?

Başladığı günden bu yana izleyenleri ekran başına kilitleyen Akıncı 14. Yeni bölüm fragmanında Akıncı'nın kardeşi Beyza'nın ölümü izleyenleri şoke etti. Sokak ortasında vurularak can veren küçük kızın ölümünü kendinden sebep gören Akıncı'nın dünyası başına yıkılırken yapımda aksiyon hız kesmeden devam ediyor.