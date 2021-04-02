Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buluyor! 2 Nisan Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi kim?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde merak ediliyor. Yarışmacılar stil konusunda jüriden yüksek puan alarak elenmemek için çabalarken Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu, haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Hafta başından itibaren yüksek puanları toplayan bir kişi ise büyük ödülün sahibi olacakken Doya Doya Moda 2 Nisan 2021 elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusu da yanıt bulacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim bugün medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken jüri üyelerinin puanlarına göre son durum belli olacak. İşte Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…