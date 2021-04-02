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Giriş Tarihi: 2.4.2021 11:12

sorusu yanıt buluyor! 2 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi kim?

Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buluyor! 2 Nisan Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi kim?

Tv8 ekranlarında yayınlanan stil yarışması ’da haftanın finali geldi çattı. Bir haftanın sonunda eleme heyecanı yaşanırken yarışmacılar moda alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmek için en yüksek puanı toplamaya çalıştı. En fazla puanı alan yarışmacı kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmadan elenecek. Programın sıkı takipçileri 2 Nisan Cuma günü kim birinci oldu, haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt ararken puan durumları bu noktada belirleyici olacak. İşte ve birinci olan isim!

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde merak ediliyor. Yarışmacılar stil konusunda jüriden yüksek puan alarak elenmemek için çabalarken Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu, haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Hafta başından itibaren yüksek puanları toplayan bir kişi ise büyük ödülün sahibi olacakken Doya Doya Moda 2 Nisan 2021 elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusu da yanıt bulacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim bugün medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken jüri üyelerinin puanlarına göre son durum belli olacak. İşte Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismi henüz açıklanmadı. Haftanın birincisi ile elenen isminin 16.30- 17.30 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.

PUAN DURUMU

Betül:

Özde:

Birben:

Emel:

Rümeysa:

Ferdanur:

Su:

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu. Elenen kimse olmadı.

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Doya Doya Moda kim elendi sorusu yanıt buluyor! 2 Nisan Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi kim?
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