Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

Kanal D ekranlarının lezzet yarışması Gelinim Mutfakta’da haftanın finali geldi çattı. Bir haftanın sonunda dört gelin mutfakta en yüksek puanı almak için çabalarken izleyici kitlesi Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, Gelinim Mutfakta 2 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Geçen haftanın birincisi ve altın bileziğin sahibi Ayten olurken, Dudu sağlık problemleri sebebiyle yarışmadan elenen isim olmuştu. Şimdi ise gözler 2 Nisan Gelinim Mutfakta finali ile birinci ve elenen ismine çevrildi. İşte Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi!

Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanırken elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Kaynanalar puan durumu değerlendirmesi yaparak haftanın birincisini ve elenen ismini belirlemeye çalıştı. Tam bu noktada izleyiciler Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, Gelinim Mutfakta 2 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın birincisi ile elenen isminin 15.30- 16.30 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismini belirliyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum belli olacak. İşte Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…