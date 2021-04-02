Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

Gelinim Mutfakta final heyecanı yaşanırken elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Kaynanalar puan durumu değerlendirmesi yaparak haftanın birincisini ve elenen ismini belirlemeye çalıştı. Tam bu noktada izleyiciler Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, Gelinim Mutfakta 2 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın birincisi ile elenen isminin 15.30- 16.30 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.
Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismini belirliyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum belli olacak. İşte Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi henüz açıklanmadı. Haftanın birincisi ile elenen isminin 15.30- 16.30 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.
Ayten:
Seda:
Esra:
Aysun:
Gelinim Mutfakta'nın 26 Mart 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Dudu oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise Ayten oldu. Ayten aynı zamanda günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının da sahibi oldu.