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Giriş Tarihi: 2.4.2021 11:52

kim birinci oldu? haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

Kanal D ekranlarının lezzet yarışması ’da haftanın finali geldi çattı. Bir haftanın sonunda dört gelin mutfakta en yüksek puanı almak için çabalarken izleyici kitlesi kim birinci oldu, haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu sorusuna yanıt arıyor. Geçen haftanın birincisi ve altın bileziğin sahibi Ayten olurken, Dudu sağlık problemleri sebebiyle yarışmadan elenen isim olmuştu. Şimdi ise gözler 2 Nisan ile birinci ve elenen ismine çevrildi. İşte ve elenen ismi!

final heyecanı yaşanırken elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Gelinler 5 altın bilezik için en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Kaynanalar puan durumu değerlendirmesi yaparak haftanın birincisini ve elenen ismini belirlemeye çalıştı. Tam bu noktada izleyiciler kim birinci oldu, haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın birincisi ile elenen isminin 15.30- 16.30 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Seda Sayan'ın sunduğu ve birinci olan ismini belirliyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken kaynanaların verdikleri puanlarına göre son durum belli olacak. İşte Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

ve birinci olan ismi henüz açıklanmadı. Haftanın birincisi ile elenen isminin 15.30- 16.30 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ PUAN DURUMU

Ayten:

Seda:

Esra:

Aysun:

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

'nın 26 Mart 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Dudu oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise Ayten oldu. Ayten aynı zamanda günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının da sahibi oldu.

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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 2 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!
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