Jack Ryan Gölge Ajan filmi konusu nedir? Jack Ryan Gölge Ajan filmi oyuncuları kimler, kaç yılında vizyona girdi?

Vizyona girdiği ilk dönem büyük ses getiren aksiyon türündeki Jack Ryan Gölge Ajan filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Amerikan ekonomisini batıracak bir komplo açığa çıkınca Jack, bilgisayar monitörünün başından kalkıp, kompolonun ardındaki Rus işadamının karşısına çıkmak için Moskova'ya gitmek zorunda kalır.

JACK RYAN GÖLGE AJAN KONUSU NE?

Afganistan'da denizci olarak yaptığı askerlikten sonra Jack Ryan, beladan uzak sakin bir hayat sürmeye başlamıştır. Artık herhangi bir risk almadan huzur içinde yaşamayı prensip edinmiştir. Wall Street'te bir Rus milyarder için mali danışmanlık yapan Jack Ryan, kendini bir anda teröristlerin hazırladığı bir planın içinde bulur. Şimdi yapması gerekense ülkesinin ekonomisini çökertecek olan bu komployu durdurmaktır. Planın sorumlusunu öğrenen Jack'in Moskova'ya gitmesi gerekir. Tek başına halletmeye çalışacağı bu görevde bildiği her şeyi kullanacaktır. Jack görevi tamamlamakta ve bu komplodan canlı çıkmakta kararlıdır.

JACK RYAN GÖLGE AJAN OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosu: Kevin Costner Keira Knightley Chris Pine Kenneth Branagh Colm Feore

Yönetmen: Kenneth Branagh

Senaryo:David Koepp, Adam Cozad, Anthony Peckham

Tür: Gerilim, Aksiyon, Gizem