Kırmızı Kamyon oyuncuları kimler? İşte, Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu!

Çarşamba akşamları yayınlanan Kırmızı Kamyon yeni bölümleriyle ekrana gelirken oyuncuları merak ediliyor. Yayın hayatının başında olan yapımda itfaiyecilerin hayatları ve zorlu mücadeleleri konu alınırken oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Heyecanlı ve temposu yüksek bir hikayenin sinyallerini veren Kırmızı Kamyon oyuncuları arasında Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır ve Fatih Al bulunuyor.
İtfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlike dolu maceralarını ve birbirlerine olan bağlarını anlatırken dram ve aksiyonu buluşturan Kırmızı Kamyon oyuncuları ile dikkat çekiyor.
Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır. Görkem Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.
Nilay Deniz, 3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Kıymet Nilay Deniz'dir. Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde rol almıştır. Nilay Deniz, 2017 yılında Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir. 1.72 metre boyunda olan Nilay Deniz, Boğa burcudur.
Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Ushan Çakır, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Belalı Baldız dizisi ile yaşamıştır. Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgârı, Gece Gündüz, Leyla ile Mecnun ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi birçok dizi kadrosunda yer almıştır. Çakır, 1.75 metre boyunda, 70 kilo ve İkizler burcudur.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra şehir tiyatrolarında çalışan Al, ardından sinema, tiyatro ve televizyon dizilerinde rol almıştır.2003 yılında "Sihirli Annem" televizyon dizisinde oyunculuk hayatına adım atan Al, daha sonra 2005 yılında "Rüzgârlı Bahçe" isimli televizyon dizisinde rol almıştır. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl" isimli televizyon dizisinde rol almıştır. Dizide rol aldığı Matrakçı Nasuh rolü ile daha fazla gündeme gelir olmuştur. 2014 yılında "Daire" filminde Feramus'u canlandıran Al, bu yıl içerisinde FOX televizyon kanalında yayına başlayan "Not Defteri" isimli televizyon dizisinde edebiyat öğretmeni Mahir Soysal'ı canlandırmıştır. Bu televizyon dizisinde canlandırdığı rol ile daha popüler hale gelmiş ve tanınır olmuştur.
Deniz Hamzaoğlu 24 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yalova' da tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü'nde eğitim gördü. Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü' nde tamamladı. Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi. Halen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta.
Burak Berkay Akgül 1997 yılında İstanbul doğmuştur. Boyu 180 cm olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği mezunudur. Aynı zamanda Akademi 35,5 Sanat Evi'nde Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi almıştır. Burak Berkay, Aytaç Sucuk ve Casper Bilgisayar reklam filmlerinde yer almıştır. 2020 senesinden itibaren ekranlara gelen Maria ile Mustafa dizisinde Rüzgâr karakterini canlandırmıştır.
Ebrar Alya Demirbilek, 30 Eylül 2013 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Daha 3 aylıkken televizyon hayatına adım atmış Hayat Dediğin, Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı gibi dizilerde yer almıştır. Vecihi Hür Kuş adlı sinema filminde yer alan Ebrar Alya Demirbilek birçok reklam filminde de boy göstermiştir. Ebrar Alya Demirbilek Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Gül Şadoğlu karakterine hayat vermiştir.
Uğur Arda Başkan, 31 Ocak 1969'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılında rol aldığı kadrosunda usta oyuncu Şener Şen'in olduğu "Zengin Mutfağı" adlı tiyatro oyununda canlandırdığı Seyfi rolüyle büyük beğeni alan oyuncu, "Hababam Sınıfı" ve "Haldun Taner Kabare" adlı oyunlarda rol almıştır. Uğur Arda Başkan, tiyatro oyunculuğu yanı sıra ilk kez Netflix dizisi Aşk 101 dizisiyle kamera karşısına çıkmıştır.
Görkem Sevindik
Nilay Deniz
Ushan Çakır
Fatih Al
Tuğçe Altuğ
Deniz Hamzaoğlu
Aslı Orcan
Toprak Sağlam
Sümeyye Aydoğan
Ebrar Alya Demirbilek
Burak Berkay Akgül
Timur Ölkebaş
Gürberk Polat
Efekan Can
Melisa Akman
Uğur Arda Başkan
Hakan Altıner
Gamze Demirbilek
Yaşar Aydınoğlu
Mehmet Mehmetof
Kağan Uluca
Tuğçe Karabayır