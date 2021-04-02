Kırmızı Kamyon oyuncuları kimler? İşte, Kırmızı Kamyon oyuncu kadrosu!

Show Tv ekranlarının yeni dizisi Kırmızı Kamyon oyuncuları şöyle;

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır. Görkem Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Nilay Deniz, 3 Mayıs 1993 tarihinde Aydın'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Kıymet Nilay Deniz'dir. Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler, Hayata Beş Kala, Aşk Yeniden, Dayan Yüreğim ve Ateşböceği dizilerinde rol almıştır. Nilay Deniz, 2017 yılında Görüntü Yönetmeni Erçin Karabulut ile evlenmiştir. 1.72 metre boyunda olan Nilay Deniz, Boğa burcudur.

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Ushan Çakır, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Belalı Baldız dizisi ile yaşamıştır. Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgârı, Gece Gündüz, Leyla ile Mecnun ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi birçok dizi kadrosunda yer almıştır. Çakır, 1.75 metre boyunda, 70 kilo ve İkizler burcudur.

FATİH AL KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra şehir tiyatrolarında çalışan Al, ardından sinema, tiyatro ve televizyon dizilerinde rol almıştır.2003 yılında "Sihirli Annem" televizyon dizisinde oyunculuk hayatına adım atan Al, daha sonra 2005 yılında "Rüzgârlı Bahçe" isimli televizyon dizisinde rol almıştır. 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl" isimli televizyon dizisinde rol almıştır. Dizide rol aldığı Matrakçı Nasuh rolü ile daha fazla gündeme gelir olmuştur. 2014 yılında "Daire" filminde Feramus'u canlandıran Al, bu yıl içerisinde FOX televizyon kanalında yayına başlayan "Not Defteri" isimli televizyon dizisinde edebiyat öğretmeni Mahir Soysal'ı canlandırmıştır. Bu televizyon dizisinde canlandırdığı rol ile daha popüler hale gelmiş ve tanınır olmuştur.