Kırmızı Oda Zafer (Yiğit Özşener) kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kırmızı Oda Zafer'in hikayesi ekran başına kilitleyecek!

Ünlü oyuncu Yiğit Özşener, Kırmızı Oda'da Zafer karakterinin hikayesini canlandırıyor. Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen dizide Nihal ve Zafer'in evliliği konu ediniyor. Karakter bu hafta da hikayesiyle şok edecek gelişmeleriyle adından söz ettiriyor. Bu noktada yapımın sıkı takipçileri "Kırmızı Oda Zafer (Yiğit Özşener) kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Kırmızı Oda'nın Zafer'i Yiğit Özşener son olarak Ramo dizisinde rol almıştı.

KIRMIZI ODA ZAFER (YİĞİT ÖZŞENER) KİMDİR?

Her hafta Cuma günü ekranlara gelen Kırmızı Oda bu akşam da yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkacak. Yapımda son bölümlerde Zafer karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yiğit Özşener izleyenlerin ilgisini çekiyor.