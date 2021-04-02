Payitaht Abdülhamid yeni bölümde şok gelişme! Payitaht Abdülhamid 145.bölümde saraya sürpriz haber geliyor!

Bu akşam ekrana gelecek olan Payitaht Abdülhamid yeni bölüm heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Altan Erkekli, Bülent İnal gibi ünlü oyuncuların bulunduğu diziyle ilgili olarak yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Yeni bölümde Fatma ve Naime'nin Aliye'yi kurtarmak için yaptıkları tertip Stefano'nun sonunu getirir. Naime, hatasını telafi etmeye çalışsa da babasının verdiği cezadan kurtulamaz. Payitaht Abdülhamid 145.bölüm fragmanı sizlerle…

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saraya gelen Mahmut Paşa Abdülhamid'ten padişahlığı bırakmasını ister. Mahmut Paşa ile irtibat halinde olan gizli teşkilat, Cassel'e bir tuzak kurar. 3. Orduya bağlı bazı tümenler hakkında saraya sürpriz bir haber gelir.

Fatma ve Naime'nin Aliye'yi kurtarmak için yaptıkları tertip Stefano'nun sonunu getirir. Naime, hatasını telafi etmeye çalışsa da babasının verdiği cezadan kurtulamaz.

Payitaht Abdülhamid 145. Bölüm (2 Nisan 2021 Cuma) 2. Fragman yayınlandı izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim Paşa'nın ortadan kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid'e bir telefon gelir. Mahmut Paşa Abdülhamid'i tehdit ederek devleti olumsuz kararlar almaya sürükler. Şehzade Ahmet Nuri ise telefon hattının peşine düşerek mason paşanın izini sürer.

Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını düşünürken büyük bir üzüntü yaşar. Naime de Aliye'ye yardım etmekle ne büyük bir hata ettiğini anlar.