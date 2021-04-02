Şeyma Subaşı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim?

2013 yılında, Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin Melisa adında kızları dünyaya geldi. 2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi ve 1 yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandılar. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı.

Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan Subaşı, Ekim 2019'da bir YouTube kanalı açtı ve 162 bin abonesi var.