Akıncı son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hemen izle! Akıncı son bölümde Fatih yeni bir karar alır!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı, 14. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Akıncı son bölümde, Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır.
Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler! Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Akıncı son bölüm tek parça ve full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı. Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Akıncı son bölüm tek parça ve full izle ekranı için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli.
AKINCI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizinin hayranları, 14. bölümün ardından Akıncı yeni bölüm fragmanı için beklemeye koyuldu. Akıncı yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından gösterildi!
Akıncı 15. bölüm fragmanı... "Oyun bitti!" | Video
AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Akıncı Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama Fatih, onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.
Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!