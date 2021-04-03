Akıncı son bölüm ve yeni bölüm fragmanı hemen izle! Akıncı son bölümde Fatih yeni bir karar alır!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Akıncı, 14. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Akıncı son bölümde, Fatih yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. Akıncı olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır.

AKINCI SON BÖLÜM İZLE | FATİH YENİ BİR KARAR ALIR...

Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler! Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır. Akıncı son bölüm tek parça ve full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı. Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.