Buray kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show’un bu haftaki sürpriz konuğu Buray’ın hayatı!

BURAY HAYATI!

Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs Lefkoşe'de dünyaya gelmiştir. Aslen Kıbrıs'lıdır. Tam adı Buray Hoşsöz'dür. Lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde devam etmiştir. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun olan Buray, 2007 yılında yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesi'nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır.

Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Hazal, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik eşlik eden ve solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle birçok konser veren Buray, 2004 yılında "United Boyband" grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kaldı ve İngiltere Royal Alexandra Palace'da konser verdi. 2008 yılında "Yanayım" adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs'ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan Buray, KKTC'deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi.

2015 yılında ilk albümü '1 Şişe Aşk' yayınlandı. Albümün çıkış parçası 'İstersen' ile müzik severlerin dikkatini çeken ve müzik listelerinde 1 numaraya kadar yükselen Buray, 'Çilek Kokusu' adlı dizide çalan şarkısı 'Sen Sevda Mısın?' ile geniş kitlelere ismini duyurmayı başardı.