Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, İbo Show’un konuğu Defne Samyeli hayatı!

Türk haber sunucusu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli son günlerin en popüler isimleri arasında bulunuyor. Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’un bu haftaki konuğu olarak sevenlerinin karşısına çıkacak olan ünlü isimle ilgili olarak Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli, kızları kim gibi sorulara yanıt aranıyor. Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972 tarihinde doğmuştur. Deren ve Derin adında iki kızı olduğu bilinen Defne Samyeli hayatıyla merak edilirken gerek yaptığı işlerle, gerek özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

Defne Samyeli son günlerin hayatıyla merak edilen ünlüleri arasında bulunuyor. İbo Show konuklarından biri olan ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli, kızları kim gibi sorulara yanıt aranıyor. Katıldığı Güzellik yarışmasından sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaparak iş dünyasına atıldı. 1 Temmuz 1972'de İstanbul'da doğumlu Defne Samyeli şu an 49 yaşındadır.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Türk haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu, şarkıcı ve oyuncusu Defne Samyeli hayatıyla şu sıralar sık sık gündeme geliyor. Son olarak İbo Show'un 3 Nisan tarihindeki konukları arasında bulunan Defne Samyeli hayatı ile ilgili detaylar şöyle;