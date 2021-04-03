Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, İbo Show’un konuğu Defne Samyeli hayatı!

Defne Samyeli son günlerin hayatıyla merak edilen ünlüleri arasında bulunuyor. İbo Show konuklarından biri olan ünlü oyuncu, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli, kızları kim gibi sorulara yanıt aranıyor. Katıldığı Güzellik yarışmasından sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaparak iş dünyasına atıldı. 1 Temmuz 1972'de İstanbul'da doğumlu Defne Samyeli şu an 49 yaşındadır.
Türk haber sunucusu, köşe yazarı, program sunucusu, şarkıcı ve oyuncusu Defne Samyeli hayatıyla şu sıralar sık sık gündeme geliyor. Son olarak İbo Show'un 3 Nisan tarihindeki konukları arasında bulunan Defne Samyeli hayatı ile ilgili detaylar şöyle;
Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972 tarihinde doğdu. İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında dereceye girerek üçüncü oldu.
Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur.Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.
2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanan Samyeli, New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye dönmüştür. 1995 yılında nikah masasına oturduğu Eren Talu'dan 2011 yılında ayrılan Defne Samyeli'nin Deren ve Derin ismin iki kızı var.
1994 - Tek Başına (Albüm)
2015 - Son Arzum (single)
2019 - Ağla Ağla (single)