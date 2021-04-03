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Giriş Tarihi: 3.4.2021 10:32 Son Güncelleme: 3.4.2021 10:33

kim birinci oldu soruları yanıt buldu! 2 Nisan 2021 haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu?

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu soruları yanıt buldu! 2 Nisan 2021 Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan stil yarışması ’da haftanın finali geldi çattı. Bir haftanın sonunda eleme heyecanı yaşanırken yarışmacılar moda alanında kendilerini en iyi şekilde ifade etmek için en yüksek puanı toplamaya çalıştı. En fazla puanı alan yarışmacı kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise yarışmadan elenecek. Programın sıkı takipçileri 2 Nisan Cuma günü kim birinci oldu, haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt ararken puan durumları bu noktada belirleyici oldu. İşte ve birinci olan isim!

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim haftanın finalinde merak ediliyor. Yarışmacılar stil konusunda jüriden yüksek puan alarak elenmemek için çabalarken Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu, haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Hafta başından itibaren yüksek puanları toplayan bir kişi ise büyük ödülün sahibi olacakken Doya Doya Moda 2 Nisan 2021 elenen ve birinci olan ismi kim oldu sorusu da yanıt bulacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim bugün medya gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Haftanın finalinde bir kişi yarışma veda ederken jüri üyelerinin puanlarına göre son durum belli oldu. İşte Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı…

Doya Doya Moda All Star'da haftanın en yüksek puanı elde eden ve kolyenin sahibi olan isim Betül Böçkün oldu. Betül haftanın birincisi olurken yarışmada eleme olmadı.

PUAN DURUMU

Betül:

Özde:

Birben:

Emel:

Rümeysa:

Ferdanur:

Su:

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Özde oldu. Elenen kimse olmadı.

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Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu soruları yanıt buldu! 2 Nisan 2021 Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen ismi kim oldu?
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