Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!

Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle bu akşam TRT1'de buluşacak. Cumartesi akşamları yayınlanan dizinin bu haftaki yeni bölümünde Selami, Keriman'ın kalbini kırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Keriman'ı istemeye geleceklerdir. Selami, Keriman'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Heyecanın bir an eksik olmadığı Gönül Dağı konusu, oyuncuları ve çekildiği yer merak konusu oluyor. İşte Gönül Dağı konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi
Taner, Halime'nin Dilek konusunda rızasını beklemektedir. Diğer tarafta ise Dilek, Gülsüm'e her şeyi anlatmış, Gülsüm de bu evliliğe onay vermiştir. Taner bunu duyunca ne yapacağını bilemez. Dilek'ten annesinin rıza göstermediğini gizler ve bir çözüm arayışına girer. Tek çözüm Halime'nin fikrini değiştirip rıza göstermesidir. Taner için umutların tükendiği bir yerde Halime'nin vereceği karar ne olacaktır?
Öte yandan Selami, Keriman'ın kalbini kırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Keriman'ı istemeye geleceklerdir. Selami, Keriman'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Selami her şeyden vazgeçtiği sırada yardımına amcaoğulları koşar. Plana göre Selami ve amcaoğulları isteme sırasında Keriman'ı kaçıracaklardır. Selami ile Keriman kavuşabilecek midir?
Gönül Dağı 22. Bölüm (3 Nisan 2021 Cumartesi) 2. Fragmanı yayınlandı izle!
Sefer, Fikret'in velayet davası açtığını öğrenince, Zahide'yle nasıl bir karar alacaklardır? Kızı Fadime'nin döndüğünü öğrenen Dişçi Musa ne yapacaktır?
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...
Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...
Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...
Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...
Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..
İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız
Gönül Dağı dizisi Anadolu'nun eşsiz güzellikleriyle dolu Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.
Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.