Gönül Dağı yeni bölümde neler olacak? Gönül Dağı konusu, oyuncuları ve çekildiği yer!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu akşam ekrana gelecek olan 22.bölümde Taner, Halime'nin Dilek konusunda rızasını beklemektedir. Diğer tarafta ise Dilek, Gülsüm'e her şeyi anlatmış, Gülsüm de bu evliliğe onay vermiştir. Diziyi ilk kez izleyenler ise Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekiliyor gibi pek çok soruya yanıt aramaya başladı. Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor.

Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle bu akşam TRT1'de buluşacak. Cumartesi akşamları yayınlanan dizinin bu haftaki yeni bölümünde Selami, Keriman'ın kalbini kırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Keriman'ı istemeye geleceklerdir. Selami, Keriman'ı vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Heyecanın bir an eksik olmadığı Gönül Dağı konusu, oyuncuları ve çekildiği yer merak konusu oluyor. İşte Gönül Dağı konusu, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi

GÖNÜL DAĞI 22.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner, Halime'nin Dilek konusunda rızasını beklemektedir. Diğer tarafta ise Dilek, Gülsüm'e her şeyi anlatmış, Gülsüm de bu evliliğe onay vermiştir. Taner bunu duyunca ne yapacağını bilemez. Dilek'ten annesinin rıza göstermediğini gizler ve bir çözüm arayışına girer. Tek çözüm Halime'nin fikrini değiştirip rıza göstermesidir. Taner için umutların tükendiği bir yerde Halime'nin vereceği karar ne olacaktır?