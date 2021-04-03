Kardeşlerim son bölümde Nebahat'ın öfkesi felakete sebep oluyor! Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 7. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kardeşlerim son bölümde, Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur.
Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır. Kardeşlerim son bölüm tek parça ve full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Kardeşlerim son bölüm tek parça ve full izle ekranı için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli.
KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizinin hayranları, 7. bölümün ardından Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı için beklemeye koyuldu. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından gösterildi!
Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı... "Kardeşime bir şey mi olacak?" | Video
Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.