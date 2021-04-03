Kardeşlerim son bölümde Nebahat'ın öfkesi felakete sebep oluyor! Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 7. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kardeşlerim son bölümde, Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE | NEBAHAT'IN ÖFKESİ FELAKETE SEBEP OLUYOR

Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır. Kardeşlerim son bölüm tek parça ve full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.