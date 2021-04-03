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Haberler Medya Haberleri Kardeşlerim son bölümde Nebahat'ın öfkesi felakete sebep oluyor! Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 4.4.2021 01:35

son bölümde Nebahat'ın öfkesi felakete sebep oluyor! Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı izle

Kardeşlerim son bölümde Nebahat'ın öfkesi felakete sebep oluyor! Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı izle

, 7. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Kardeşlerim son bölümde, Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Kardeşlerim son bölüm tek parça full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için erişime açıldı. Öte yandan, da yayınlandı.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 7. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kardeşlerim son bölümde, Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE | NEBAHAT'IN ÖFKESİ FELAKETE SEBEP OLUYOR

Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır. Kardeşlerim son bölüm tek parça ve full izle ekranı, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için ATV tarafından erişime açıldı. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLE

Kardeşlerim son bölüm tek parça ve full izle ekranı için aşağıda yer alan bağlantıya tıklamanız yeterli.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin hayranları, 7. bölümün ardından Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı için beklemeye koyuldu. Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı ise ATV tarafından gösterildi!

Kardeşlerim 8. bölüm fragmanı... "Kardeşime bir şey mi olacak?" | Video

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nebahat şantajıyla Akif'i alt edeceğini düşünürken, Akif Nebahat'ı ters köşe yapma planları içindedir. Suzan'ın düşmesiyle yaşanan beklenmedik sonuç Harika'nın annesinin geçmişiyle ilgili yeni bir şey daha öğrenmesine sebep olur. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığı, Melisa'ya hayal kırıklığı yaşatırken; Berk, bunu fırsata çevirmeye çalışır. Nebahat, Akif tarafından oyuna getirilince yaşadığı öfke dönülmez sonuçlar doğururken, Asiye'yi bekleyen felaket herkese büyük korku yaşatır.

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Kardeşlerim son bölümde Nebahat'ın öfkesi felakete sebep oluyor! Kardeşlerim son bölüm ve yeni bölüm fragmanı izle
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