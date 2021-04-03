Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor, bitecek mi?

Ekranların komedi dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek olan yapımda Kuzeyle Yıldız, hiçbir şeyi düşünmeden mutlu olabilmenin yolunu bulmuştur. Heyecanın bir an eksik olmadığı diziyle ilgili olarak final yapacağı iddiaları ortaya atılırken fenomen takipçi kitlesi Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor, bitecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk final yapıp yapmayacağına dair net bir bilginin henüz gelmediği biliniyor.
Sonunda Kuzeyle Yıldız, hiçbir şeyi düşünmeden mutlu olabilmiştir.
Sürpriz partiyle dünyanın en mutlu insanı olan çiftimizin o gün, belki de son mutlu günleriydi. Kuzey'in peşini bırakmayan kötü his, dönüp dolaşıp Yıldız'ı bulmuştu.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 58. Bölüm (3 Nisan 2021 Cumartesi) 2. Fragman yayınlandı izle! Yürekleri yakan ölümcül sahne...
Belki de bu yüzden Yıldız, ölümle pençeleşirken Kuzey tüm suçu kendinde arar. Yıldız şu an belki de onun yüzünden ölümle cebelleşmektedir. Belki de oğlu onun yüzünden… Kuzey, bu yüklerin hepsini kaldırabilecektir ama Yıldız'ın kalbi durduğunda… İşte o zaman Kuzey için zaman durur.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 57 bölümü yayınlanan komedi dizisinin akıbeti henüz netleşmedi. Konuya yönelik bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.