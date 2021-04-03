Ramo ne zaman final yapacak, Sibel (Esra Bilgiç) diziden ayrılacak mı? Ramo final iddiası sonrası şimdi de Esra Bilgiç'e şok!

Ekranların sevilen dizisi Ramo'nun final kararı aldığı haberleri konuşulmaya devam ederken bir diğer iddia da dizinin sevilen başrol oyuncusu Esra Bilgiç yani Sibel'in ayrılık haberi oldu. Bu kapsamda dizide sona yaklaşıldığı konuşulurken henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor. İddialarla beraber "Ramo ne zaman final yapacak, Sibel (Esra Bilgiç) diziden ayrılacak mı, neden ayrılacak?" soruları da gündeme taşındı. Öte yandan Ramo final tarihinin 30 Nisan olması bekleniyor.

RAMO NE ZAMAN FİNAL YAPACAK, SİBEL (ESRA BİLGİÇ) DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Medyada yer alan iddialara göre; Ramo dizisine kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmediği ve bu nedenle dizinin 30 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor. Yapımın reytinglerdeki düşüşü sebebiyle devam etmeyeceği düşünülürken öte yandan başrol oyuncularından Esra Bilgiç'in Sibel karakterine kısa zamanda veda edeceği düşünülüyor.