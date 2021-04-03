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Giriş Tarihi: 3.4.2021 08:28 Son Güncelleme: 3.4.2021 08:28

ne zaman final yapacak, () diziden ayrılacak mı? Ramo final iddiası sonrası şimdi de Esra Bilgiç'e şok!

Ramo ne zaman final yapacak, Sibel Esra Bilgiç diziden ayrılacak mı? Ramo final iddiası sonrası şimdi de Esra Bilgiç'e şok!

ekranlarının fenomen dizisi ’da final iddialarının sonrasında şimdi ise karakterine hayat veren ’in yapımdan ayrılacağı iddiaları izleyenleri şaşkına çevirdi. İddiaya göre sevilen dizinin senaryo gereği beş bölüm sonra yayın hayatını sonlandıracağı konuşulurken yeni gündeme gelen bu iddia dizinin sevenlerini şoke etti. Bu kapsamda “Ramo ne zaman final yapacak, Sibel (Esra Bilgiç) diziden ayrılacak mı, neden ayrılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Sevilen yapım Ramo finale doğru yaklaşırken yine iddialara göre 30 Nisan yayınlanan bölümünde son kez seyirci karşısına çıkacağı konuşuluyor. Öte yandan Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı yayınlanan bölümle belli olacak.

Ekranların sevilen dizisi Ramo'nun final kararı aldığı haberleri konuşulmaya devam ederken bir diğer iddia da dizinin sevilen başrol oyuncusu Esra Bilgiç yani Sibel'in ayrılık haberi oldu. Bu kapsamda dizide sona yaklaşıldığı konuşulurken henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor. İddialarla beraber "Ramo ne zaman final yapacak, Sibel (Esra Bilgiç) diziden ayrılacak mı, neden ayrılacak?" soruları da gündeme taşındı. Öte yandan Ramo final tarihinin 30 Nisan olması bekleniyor.

RAMO NE ZAMAN FİNAL YAPACAK, SİBEL (ESRA BİLGİÇ) DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Medyada yer alan iddialara göre; Ramo dizisine kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmediği ve bu nedenle dizinin 30 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor. Yapımın reytinglerdeki düşüşü sebebiyle devam etmeyeceği düşünülürken öte yandan başrol oyuncularından Esra Bilgiç'in Sibel karakterine kısa zamanda veda edeceği düşünülüyor.

Ramo dizisi hakkında flaş iddia! Ramo final mi yapıyor, ne zaman ve neden bitecek?

RAMO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Adana'da başlayan dizisi, İstanbul'da son buluyor. İki sezondur devam eden diziye kanal ve yapım tarafından üçüncü sezon onayı verilmedi. Bu sebeple dizi 5 haftalık bölümün ardından sevenlerine veda edecek.

Ramo dizisi 30 Nisan 2021 tarihinde final bölümü ile son kez izleyici karşısına çıkacak.

Ramo dizisi hakkında flaş iddia! Ramo final mi yapıyor, ne zaman ve neden bitecek?

2020 yılında ekranlarında yayın hayatına başlayan , bu sezon Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in vedası ile büyük bir kayıp yaşamıştı. Diziden ayrılan oyuncuların yerine yenisinin gelmemesi diziyi olumsuz yönde etkiledi. Son olarak ise diziye Emre Kınay dahil olmuştu.

Ramo dizisi hakkında flaş iddia! Ramo final mi yapıyor, ne zaman ve neden bitecek?

Ancak dizinin üçüncü sezon onayını alamaması, final kararına sebep oldu. BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Ramo dizisine hem kanal hem de yapım tarafından üçüncü sezon onayı çıkmadı. Buna göre dizi 5 bölüm sonra 30 Nisan 2021 tarihinde veda etme kararı aldı.

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Ramo ne zaman final yapacak, Sibel (Esra Bilgiç) diziden ayrılacak mı? Ramo final iddiası sonrası şimdi de Esra Bilgiç'e şok!
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