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Giriş Tarihi: 3.4.2021 20:27

Şarkıcı kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne? Altay nereli? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve şarkıları

Şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne? Altay nereli? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve şarkıları

İBO Show'un konukları arasında şarkıcı da bulunuyor. 2000'li yılların başına şarkıları ile damga vuran Altay'ın gerçek adı Mehmet Altay Biber'dir. Ünlü ismin İBO Show konukları arasında olmasının ardından Altay kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtları da merak konusu oldu. 1970 yılında dünyaya gelen Altay, aslen Rizeli'dir. İşte, Altay'ın hayatı ve şarkıları

İBO Show'un 3 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde, sürpriz sanatçılar arasında Altay da bulunuyor. 2000'li yılların başında adından söz ettiren Altay, şarkıları ile oldukça sevilmiştir. Kendisine has bir müzik stili bulunan Altay, çeşitli dönemlerde albümler çıkartmıştır. Altay'ın hayatı, yaşı, gerçek adı ve memleketi, ünlü sanatçının İBO Show konukları arasında olmasının ardından merak konusu oldu. Peki, şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

ALTAY KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Altay, 1970 yılında doğdu. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır ancak tam ismi Mehmet Altay Biber'dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi.

Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. 6 yıl konservatuar eğitimi aldı.

İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı. Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya 'da kısa dönem olarak yaptı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.

ALTAY'IN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

2000 - Kalpsizsin

2001 - Yolcu Yolunda Gerek

2002 - Seninle

2004 - Anadolu'dan Dünyaya

2006 - Öyle Olsun

2007 - Zor Bulursun

2009 - Sana Bayılıyorum

2010 - Şekil A

2011 - Elma

2013 - Berduş

2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)

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Şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne? Altay nereli? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve şarkıları
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