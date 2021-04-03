Şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne? Altay nereli? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve şarkıları

İBO Show'un 3 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde, sürpriz sanatçılar arasında Altay da bulunuyor. 2000'li yılların başında adından söz ettiren Altay, şarkıları ile oldukça sevilmiştir. Kendisine has bir müzik stili bulunan Altay, çeşitli dönemlerde albümler çıkartmıştır. Altay'ın hayatı, yaşı, gerçek adı ve memleketi, ünlü sanatçının İBO Show konukları arasında olmasının ardından merak konusu oldu. Peki, şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

ALTAY KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Altay, 1970 yılında doğdu. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır ancak tam ismi Mehmet Altay Biber'dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi.