Şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında ve gerçek adı ne? Altay nereli? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve şarkıları

İBO Show'un 3 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde, sürpriz sanatçılar arasında Altay da bulunuyor. 2000'li yılların başında adından söz ettiren Altay, şarkıları ile oldukça sevilmiştir. Kendisine has bir müzik stili bulunan Altay, çeşitli dönemlerde albümler çıkartmıştır. Altay'ın hayatı, yaşı, gerçek adı ve memleketi, ünlü sanatçının İBO Show konukları arasında olmasının ardından merak konusu oldu. Peki, şarkıcı Altay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Aslen Rizeli olan Altay, 1970 yılında doğdu. Sahne ismi olan Altay ile tanınmaktadır ancak tam ismi Mehmet Altay Biber'dir. İTÜ Gemi makineleri mühendisliğini kazandı ama gitmedi.
Gittiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü de yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. 6 yıl konservatuar eğitimi aldı.
İşi ve okulu bir arada yürütemediği için bu okulu da bıraktı. Müziğe olan eğilimi ise ağabeyine alınan saz ile başlamış. Gençlik dönemlerinde işportacılık yaptı. Askerliğini ise Kütahya 'da kısa dönem olarak yaptı. Nisan 2009'da ise "Sana Bayılıyorum" ve 20 Mayıs 2010'da ise "Şekil A" albümü çıktı.
ALTAY'IN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI
2000 - Kalpsizsin
2001 - Yolcu Yolunda Gerek
2002 - Seninle
2004 - Anadolu'dan Dünyaya
2006 - Öyle Olsun
2007 - Zor Bulursun
2009 - Sana Bayılıyorum
2010 - Şekil A
2011 - Elma
2013 - Berduş
2014 - Bi'şey Söyle (Tekli)