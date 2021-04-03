Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, nereli? Mohammed Al Saloussi ne iş yapıyor?

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi son günlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Son olarak çiftin evleneceğini duyanlar Şeyma Subaşı sevgilisi kim, Mohammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Görünüşüne göre küçük gösteren Mısırlı Mohammed Al Saloussi 36 yaşındadır. Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. İşte Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı ve hakkında merak edilenleri…

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Son olarak Şeyma Subaşı ile evleneceği haberleri çıkan Mohammed Al Saloussi hayatı ile ilgili detaylar şöyle;