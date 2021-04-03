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Giriş Tarihi: 3.4.2021 10:27

sevgilisi kimdir, nereli? Mohammed Al Saloussi ne iş yapıyor?

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, nereli? Mohammed Al Saloussi ne iş yapıyor?

Acun Ilıcalı’nın eski eşi sevgilisi ile evleneceğini duyurdu. Magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma ve mısırlı milyarder sevgilisinin evleneceğini duyanlar , kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Miami’den Türkiye’ye geçen Şeyma Subaşı’yı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Al Saloussi yalnız bırakmazken Şeyma'nın ailesiyle de tanıştı. Mohammed Al Saloussi 36 yaşında olduğu biliniyor.

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi son günlerin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Son olarak çiftin evleneceğini duyanlar Şeyma Subaşı sevgilisi kim, Mohammed Al Saloussi kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. Görünüşüne göre küçük gösteren Mısırlı Mohammed Al Saloussi 36 yaşındadır. Mısır'da yatırımcılık işiyle uğraştığı biliniyor. İşte Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı ve hakkında merak edilenleri…

MOHAMMED AL SALOUSSİ KİMDİR?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Son olarak Şeyma Subaşı ile evleneceği haberleri çıkan Mohammed Al Saloussi hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

MOHAMMED AL SALOUSSİ HAYATI!

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı. Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.

Şeyma Subaşı katıldığı bir televizyon programında şu açıklamalarda bulundu;

"HİKAYEMİZ ÇOK UZUN"

Subaşı, "3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında." şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI'NIN DA HABERİ VAR

Mısırlı sevgilisiyle mutlu bir ilişkisi olduğunu belirten Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın da evlilik kararından haberi olduğunu söyledi.

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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Al Saloussi kimdir, nereli? Mohammed Al Saloussi ne iş yapıyor?
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