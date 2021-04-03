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Giriş Tarihi: 3.4.2021 11:57

filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ver Kaç filmi bu akşam Tv'de!

Ver Kaç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ver Kaç filmi bu akşam Tv'de!

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan filmi konusu ve oyuncularıyla gündeme taşınıyor. Başrollerinde Kenan Ece, Bülent Çolak, Aslıhan Güner gibi ünlü oyuncuların yer aldığı film izleyenlerine kahkaha tufanı yaşatmaya geliyor. Bu noktada Ver Kaç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Soruları yanıt aramaya başladı. Ver Kaç filmi 2017 yılında çekilmiş bir komedi filmidir.

Hafta sonu ekranlarda izleyenleriyle buluşan filmler izleyenlerinin dikkatini çekerken bu akşam da Ver Kaç isimli Türk komedi yapımı ekranlara taşınıyor. Konusu ve oyuncularıyla vizyondaki sürecinde oldukça beğenilen filmle ilgili olarak "Ver Kaç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları bu noktada yanıt aramaya devam ediyor. Sevilen filmin yönetmen koltuğunda Oruç Benli yer alırken öte yandan Ver Kaç filmi bu akşam Kanal D'de ekranlara gelecek.

VER KAÇ KONUSU

Çocukluk arkadaşı olan Sedat ve Fikret'in tek sevdası Kadırga Spor Kulübü'dür. Yoksul bir kulüp olan Kadırga Spor Kulübü, kurtarıcı olarak Hakan isimli bir futbolcuyu transfer etmek ister. Transfer için kulübün eskilerinden olan Tevfik Amca arabasını bağışlar fakat aracın satışı için zamana ihtiyaç vardır ve transfer tarihi yaklaştığı için satış beklenemeyecektir. Bu durum karşısında Sedat parayı eski sevgilisi Nazlı'nın abisi olan Reşat'tan ister. Sedat senet karşılığı parayı alır fakat bu sırada başına hiç hesaba katmadığı bir iş gelir ve birçok kişi ile mücadele etmek zorunda kalır.

VER KAÇ OYUNCULARI

Kenan Ece,

Bülent Çolak,

Aslıhan Güner

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Ver Kaç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ver Kaç filmi bu akşam Tv'de!
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