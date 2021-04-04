Arıza son bölüm izle! Ali Rıza, Burak’tan intikam almanın peşinde





ARIZA 29. BÖLÜM ÖZETİ

Ali Rıza Balaban'dan intikamını almış, sıra Burak'a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar'dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet'in işini bitirme planları yapmaktadır. Halide'yi babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakır.