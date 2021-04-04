Hercai 66 bölüm izle! Miran için yeniden intikam vakti mi?

Hercai 66. son bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyen diziseverler "Hercai 66 bölüm izle"şeklinde araştırmalar yapıyor.
ATV ile Hercai 66 bölüm izleme linki ile son bölüm özet detayları şöyle;
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Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?