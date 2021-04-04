Hercai 66.bölüm fragmanı izle: Hercai yeni bölümde Reyyan ölüyor mu?

Hercai yeni bölüm merakla beklenirken 66.bölüm fragmanı da yayınlandı. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissederken bebeklerinin doğduğu görülüyor ancak Reyyan'ın öldüğüne dair sahnelerin fragmanda yer alması izleyicide şoke etkisi yarattı. Hercai Reyyan ölüyor mu, ölecek mi gibi soruların yanıtları dizinin hayranları tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte Hercai yeni bölümden detaylar!

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ya Reyyan bir daha gelmezse?"

Aldıkları haberle perişan olan Şadoğulları'nı yeni ve zorlu bir süreç beklemektedir. Miran kendini büyük bir çıkmazda hissetmekte ve bu durumdan kurtulabilmek için çabalamaktadır. Destek ise hiç beklemediği birinden gelir. Nasuh ve Azize arasında ipler yeniden gerilirken Cihan aldığı kararla harekete geçer. Zehra evlatları ve Umut için güçlü kalmaya çalışırken gerçekleri araştıran Miran ise babaannesinden bir söz alır. Hazar kimin kurşunuyla vuruldu? Reyyan yaşayacak mı?