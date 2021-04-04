Menajerimi Ara son bölüm izle! Dicle ve Ayla arasındaki gerilim artıyor





Serkan'ın boşanma davası Feris'le bir adım daha yakınlaşmalarına sebep olur. Ayla, Dicle konusunda Feris'ten yardım ister. Feris'in tutumu merakla beklenirken, Ceyda'nın olaya müdahil oluşu her şeyi değiştirir. Dicle ise Barış için sürpriz bir hamlede bulunur. Ceyda'nın hem Barış'la hem de Kıraç'la ilgili üst üste yaptığı hamleler kafaları karıştırırken Serkan, Ceyda ve Kıraç arasında kimsenin bilmediği bir savaş başlar.