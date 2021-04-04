Survivor’da eleme adayı kim oldu? 4 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Ada konseyinde sert tartışma...

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları, dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde eleme potasına girme heyecanı yaşadı. Her iki takım yarışmacıları içinde oldukça önemli olan dokunulmazlık oyununda zorlu ve bir o kadar da çamurlu parkurda kıyasıya mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları arasından en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu. Yarışmayı yakından takip eden TV izleyicileri ise son dakika detaylarını öğrenmek isteyerek Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
TV8 ile 4 Nisan 2021 Pazar günü ekranlara gelen Survivor son bölümde eleme adayı kimin olduğu ve dokunulmazlık oyununu kimin - hangi takımın kazandığına ilişkin tüm detaylar şöyle;
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının son bölümünde çamur havuzu içerisine kurulan parkurda ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu ve çekişmeli bir mücadele ortaya koydu.
Oyun boyunca birbirini kovalar şekilde sayılara alan ünlüler ve gönüllüler takımları oldukça zorlayıcı özellikteki parkurda son oyuna eşitlikle geldi. Son oyunda gönüllüler takımı atış parkuruna daha önce varsa da geriden gelen gönüllüler takımı atışlarda başarılı oldu ve günün dokunulmazlık zırhını kazandı.
Survivor 2021'in bugünkü son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımında en başarılı performansa sahip olan Aleyna Kalaycıoğlu, dokunulmazlık sembolünü alan yarışmacı oldu.
4 Nisan günü yayınlanan Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde yapılacak olan takım içi eleme adayı oylaması sonucunda en fazla ismi yazılan kişi, bugünkü eleme adayı olarak potaya gönderilecek. Oylama sonuçlandığında Acun Ilıcalı'nın oy sayımıyla eş zamanlı olarak burada olacak.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2021'in önceki gün ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlık zırhını ünlüler takımının kaybetmesi sonrası ada konseyinde yapılan oylama sonucunda sepetten çıkan isimler ve aldıkları oy sayıları şöyle;
Bu sonuçla 4 Nisan 2021 Pazar günü yapılan ada konseyinde oyları en fazla olan Batuhan ve Sergen eleme adayı seçildi.