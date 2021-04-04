Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor’da eleme adayı kim oldu? 4 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İki flaş isim...
Giriş Tarihi: 5.4.2021 00:53 Son Güncelleme: 5.4.2021 00:53

’da eleme adayı kim oldu? 4 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İki flaş isim...

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 4 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İki flaş isim...

ekranlarının uzun soluklu yarışma programı son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçilme heyecanı had safhadaydı. Geçtiğimiz hafta yapılan eleme konseyinde ünlüler takımından Öykü Çelik’in adaya veda etmesi sonrasında yeni haftanın dokunulmazlık oyunu da kıran kırana geçen mücadele sonrasında sonuçlandı. ’nın yapımcılığını ve hakemliğini üstlendiği yarışmanın yakın takipçileri son bölümden detayları öğrenmek için ’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları, dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde eleme potasına girme heyecanı yaşadı. Her iki takım yarışmacıları içinde oldukça önemli olan dokunulmazlık oyununda zorlu ve bir o kadar da çamurlu parkurda kıyasıya mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları arasından en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu. Yarışmayı yakından takip eden TV izleyicileri ise son dakika detaylarını öğrenmek isteyerek Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

TV8 ile 4 Nisan 2021 Pazar günü ekranlara gelen Survivor son bölümde eleme adayı kimin olduğu ve dokunulmazlık oyununu kimin - hangi takımın kazandığına ilişkin tüm detaylar şöyle;



SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışmasının son bölümünde çamur havuzu içerisine kurulan parkurda ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu ve çekişmeli bir mücadele ortaya koydu.



Oyun boyunca birbirini kovalar şekilde sayılara alan ünlüler ve gönüllüler takımları oldukça zorlayıcı özellikteki parkurda son oyuna eşitlikle geldi. Son oyunda gönüllüler takımı atış parkuruna daha önce varsa da geriden gelen gönüllüler takımı atışlarda başarılı oldu ve günün dokunulmazlık zırhını kazandı.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Survivor 2021'in bugünkü son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımında en başarılı performansa sahip olan Aleyna Kalaycıoğlu, dokunulmazlık sembolünü alan yarışmacı oldu.



SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

4 Nisan günü yayınlanan Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde yapılacak olan takım içi eleme adayı oylaması sonucunda en fazla ismi yazılan kişi, bugünkü eleme adayı olarak potaya gönderilecek. Oylama sonuçlandığında Acun Ilıcalı'nın oy sayımıyla eş zamanlı olarak burada olacak.



SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021'in önceki gün ekranlara gelen bölümünde dokunulmazlık zırhını ünlüler takımının kaybetmesi sonrası ada konseyinde yapılan oylama sonucunda sepetten çıkan isimler ve aldıkları oy sayıları şöyle;

  • BATUHAN - 3
  • SERGEN - 3
  • ÇAĞRI - 2

Bu sonuçla 4 Nisan 2021 Pazar günü yapılan ada konseyinde oyları en fazla olan Batuhan ve Sergen eleme adayı seçildi.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • İSMAİL
  • DOĞAN
  • BATUHAN
  • SERGEN
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 4 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İki flaş isim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA