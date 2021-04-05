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Giriş Tarihi: 5.4.2021 18:04 Son Güncelleme: 5.4.2021 18:04

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Arıza son bölüm izle! Ali Rıza, Burak’tan intikam almanın peşinde | Show TV

ekranlarında Pazar günleri yayınlanan 29. son bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Balaban’dan intikamını alıyor ve sıra Burak’a geliyor. Öte yandan dizinin son bölümünü kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Show TV ile Arıza son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Arıza 29. son bölümle Show TV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyen diziseverler "Arıza son bölüm izle"şeklinde araştırmalar yapıyor.

ARIZA SON BÖLÜM İZLE

Show TV ile Arıza son bölüm izleme linki ile son bölüm özet detayları şöyle;



Aşağıdaki linke tıklayarak Arıza 29. son bölüm tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/ariza-sezon-1-bolum-29-izle/94861



ARIZA 29. BÖLÜM ÖZETİ

Ali Rıza Balaban'dan intikamını almış, sıra Burak'a gelmiştir. Burak ise bir yandan sayılı günleri kalan İhtiyar'dan kendisine kalacak güce kavuşmak için yanıp tutuşmakta, bir yandan da Ali Rıza ve Haşmet'in işini bitirme planları yapmaktadır. Halide'yi babası ve Ali Rıza arasında bir seçim yapmasını gerektirecek bir ikilemde bırakır.



Ali Rıza ve Haşmet ise Burak'ın elde edeceği gücün önüne geçmenin yolunun; sokaktakileri yanlarına çekmek olduğuna karar verir ve aksiyon alırlar. Ali Rıza babasından kalan defterde bahsi geçen ve gölgelerden biri olan 7 numaranın peşine düşer ancak çok uzaklarda aramasına gerek yoktur çünkü 7 numara Ali Rıza'ya yabancı biri değildir…

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Arıza son bölüm izle! Ali Rıza, Burak’tan intikam almanın peşinde | Show TV
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