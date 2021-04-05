Aşk-ı Memnu dizisi hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Aşk-ı Memnu dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Adnan Bey'in yakın çevresinde de bu kararın yankıları farklı olur. Babasına aşırı düşkün olan Nihal onu kimseyle paylaşmak istememektedir. Bülent durumu sevinçle, Matmazel ise hüzünle karşılar.Genç eşiyle mutlu bir hayatı düşleyen Adnan Bey, evde yaşanacak sorunlara hazırlıklıdır, ama zamanla bunların üstesinden gelebileceğine inanmaktadır.Bihter Nihal çatışması evliliklerinin ilk günlerine damgasını vurur. Bihter'in evin çalışanlarına karşı tavrı da evdekilerin kamplara ayrılmasına neden olur.Sağlık sorunları yaşayan Firdevs Hanım'ın maddi durumu da iyice bozulunca, o da Adnan Bey'in evine yerleşir. Firdevs Hanımın eve yerleşmesiyle, sorunlar çığ gibi büyümeye başlar. Firdevs Hanım'ın bir anda evin hakimi konumuna gelmesi, evde çalışanları da huzursuz etmektedir.Adnan Bey Bihter için Firdevs Hanım'a katlanmaya çalışırken Nihal'in huzursuzlukları giderek artmaktadır.

Behlül'ün evdeki varlığı da Bihter için başka bir tehdittir. İki genç engel olamadıkları bir şekilde birbirlerinin çekim alanına girerler..İkisi de tehlikeyi sezerek birbirlerinden uzak durmaya çalışsalar da, bunu başaramazlar. Firdevs Hanım durumu fark ettikten sonra, gerek Bihter'in gerekse kendisinin rahat yaşamlarını kaybetme korkusuyla Bihter'i uyarınca aralarında bitmek bilmeyen çekişmelere bir yenisi daha eklenmiş olur. Bihter duygularını inkar eder, önceleri kendine bile itiraf edemez ama, sonra Behlül'e büyük bir tutkuyla bağlandığını fark eder.

Behlül de bütün kaçış yollarını aramasına rağmen sonunda yasak aşka teslim olur. Zaman zaman suçluluk duygusu ağır bassa da Bihter'i sevmekten vazgeçmesi mümkün değildir..Her şeyini borçlu olduğu Adnan Bey'e ihanet etmenin ağırlığıyla, Bihter'i suçlar..Dışarıdan bakıldığında sessiz sakin görünen evin içinde, büyük fırtınalar kopmaktadır..Firdevs Hanım Bihter'in evliliğini korumak adına, kendince bir çözüm bulur. Behlül'ü Bihter'den uzaklaştırmak için Nihal'le aralarını bulmaya çalışır.Nihal zaten içten içe Behlül'ü sevmektedir. Behlül de yasak aşkın pençesinden kurtulmak için bu fikre sarılır..