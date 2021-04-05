Ata Demirer kimdir ve kaç yaşında? Ata Demirer aslen nereli, boyu kaç?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ata Demirer, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Ferdi Özbeğen'e ait şarkıları seslendiren Ata Demirer, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bu gelişmenin ardından Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

ATA DEMİRER KİMDİR?

Ata Demirer, 6 Temmuz 1972 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe olan yeteneğini keşfeden Demirer, ortaokul ve liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okudu ardından lise son sınıfta Çelebi Mehmet Lisesi'ne geçti ve bu okuldan mezun oldu. Okul hayatında başarılı olamayan Demirer, abisinin desteğiyle gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başladı. 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmasıyla İstanbul'a taşındı.