Çukur Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden ayrıldı mı, neden çıktı? Çukur'da Celasun'un ölümü milyonları şoke edecek!

Çukur'un 123. Fragmanında aracında iple boğulan Celasun karakteri izleyenleri şoke etti. Yapımın sevilen oyuncularından Kubilay Aka'nın diziden ayrılacağı iddiaları bir süredir medya gündemini meşgul ediyordu. Karaca ile yakınlaşan karakterin bu hafta yapıma veda edeceği yayınlanan fragmanla da doğrulandı. Bu kapsamda "Çukur Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden ayrıldı mı, neden çıktı?" soruları milyonlarca izleyeninin gündemindeki yerini aldı. Kubilay Aka'nın canlandırdığı Celasun ölecek mi merak edilirken ünlü oyuncunun akıbeti bugünkü bölümle belli olacak.

ÇUKUR CELASUN ÖLDÜ MÜ, KUBİLAY AKA NEDEN DİZİDEN ÇIKTI?

Uzun soluklu dizi Çukur'da bu hafta hiç beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Her hafta Pazartesi günü ekranlardaki yerini alan dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın yapıma veda ettiği görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Beklenmeyen bu gelişme sonrası Celasun'un yapıma veda etme sebebi de merak konusu haline geldi.