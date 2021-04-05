Çukur Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden ayrıldı mı, neden çıktı? Çukur'da Celasun'un ölümü milyonları şoke edecek!

Çukur'un 123. Fragmanında aracında iple boğulan Celasun karakteri izleyenleri şoke etti. Yapımın sevilen oyuncularından Kubilay Aka'nın diziden ayrılacağı iddiaları bir süredir medya gündemini meşgul ediyordu. Karaca ile yakınlaşan karakterin bu hafta yapıma veda edeceği yayınlanan fragmanla da doğrulandı. Bu kapsamda "Çukur Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden ayrıldı mı, neden çıktı?" soruları milyonlarca izleyeninin gündemindeki yerini aldı. Kubilay Aka'nın canlandırdığı Celasun ölecek mi merak edilirken ünlü oyuncunun akıbeti bugünkü bölümle belli olacak.
ÇUKUR CELASUN ÖLDÜ MÜ, KUBİLAY AKA NEDEN DİZİDEN ÇIKTI?
Uzun soluklu dizi Çukur'da bu hafta hiç beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Her hafta Pazartesi günü ekranlardaki yerini alan dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın yapıma veda ettiği görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Beklenmeyen bu gelişme sonrası Celasun'un yapıma veda etme sebebi de merak konusu haline geldi.
KUBİLAY AKA KİMDİR?
1995 yılında dünyaya gelen Kubilay Aka, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun olmuştur. Daha sonraları oyunculuk eğitimi almıştır.
Kanal D'de yayınlanmış Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırmıştır. 2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşmıştır.
FİNAL YAKLAŞTI, CELASUN VEDA ETTİ!
Show Tv'nin başladığı günden bu yana büyük yankı uyandıran ve oyuncu kadrosuyla her daim adından söz ettirmeyi başaran dizisi Çukur bu kez ise final kararı ile gündeme geldi.
Dört sezon boyunca Show Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden dizinin 125. bölümü ile ekranlara veda edeceği açıklaması oyuncu kadrosunun canlı yayınında duyurulmuştu. Bu kapsamda eğer yayıncı kuruluş bu kararını sürdürürse 10 Mayıs gibi projenin vedasının gerçekleşeceği söylentiler arasında yer alıyor.
Yani Çukur planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerasını bitirecek...