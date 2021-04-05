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Haberler Medya Haberleri Çukur son bölümde Celasun ölüyor! Çukur 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 6.4.2021 01:51 Son Güncelleme: 6.4.2021 01:51

son bölümde Celasun ölüyor! Çukur 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur son bölümde Celasun ölüyor! Çukur 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi , 123. son bölümü ile ekranlara geldi. Çukur son bölüme Celasun'un ölümü damga vurdu! Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapıyor. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenir ve Çukur'un ana karakterlerinden Celasun, Çukur'a veda ediyor. Kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için Çukur son bölüm full izle ekranı erişime açıldı. Öte yandan, Çukur 124. yeni bölüm fragmanı da merak konusu oldu.

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 123. son bölümü ile yayınlandı. Çukur son bölümde, Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Çukur son bölümde nefes kesen ve duygulandıran sahneler yer alırken diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için Çukur son bölüm full izle tek parça olarak yayınlandı.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Çukur son bölüm tek parça izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kopyalayarak tarayıcınıza yapıştırmanız gerekmektedir.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/cukur-sezon-4-bolum-123-izle/94912

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 124. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden bulabilirsiniz.

ÇUKUR 123. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çukur 123. Bölümde Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği anlarda Yamaç, harekete geçiyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor. Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak.

Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden Celasun, Çukur'a veda edecek.

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Çukur son bölümde Celasun ölüyor! Çukur 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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