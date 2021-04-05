Çukur son bölümde Celasun ölüyor! Çukur 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR 123. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çukur 123. Bölümde Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği anlarda Yamaç, harekete geçiyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor. Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak.