Çukur son bölümde Celasun ölüyor! Çukur 124. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 123. son bölümü ile yayınlandı. Çukur son bölümde, Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Çukur son bölümde nefes kesen ve duygulandıran sahneler yer alırken diziyi kaçıranlar ve tekrardan izlemek isteyenler için Çukur son bölüm full izle tek parça olarak yayınlandı.
Çukur son bölüm tek parça izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kopyalayarak tarayıcınıza yapıştırmanız gerekmektedir.
https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/cukur-sezon-4-bolum-123-izle/94912
Çukur 124. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden bulabilirsiniz.
ÇUKUR 123. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çukur 123. Bölümde Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği anlarda Yamaç, harekete geçiyor. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor. Yamaç'a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç'ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu'nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak.
Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden Celasun, Çukur'a veda edecek.Celasun ölüyor mu? Çukur'da Celasun öldü mü, Kubilay Aka diziden çıktı mı ve neden ayrıldı?