Dün gecenin Survivor eleme adayı kim oldu? 4 Nisan 2021 Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Ada konseyinde sert tartışma...

Survivor 2021 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları, dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinde eleme potasına girme heyecanı yaşadı. Her iki takım yarışmacıları içinde oldukça önemli olan dokunulmazlık oyununda zorlu ve bir o kadar da çamurlu parkurda kıyasıya mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları arasından en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık sembolünün sahibi oldu. Yarışmayı yakından takip eden TV izleyicileri ise son dakika detaylarını öğrenmek isteyerek Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

TV8 ile 4 Nisan 2021 Pazar günü ekranlara gelen Survivor son bölümde eleme adayı kimin olduğu ve dokunulmazlık oyununu kimin - hangi takımın kazandığına ilişkin tüm detaylar şöyle;