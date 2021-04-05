Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu! 5 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü heyecanı yaşanıyor. Ekranların fenomen yarışmasında mutfakta hünerler sergileyen yarışmacılar yüksek puanları almak istiyor. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı, kim birinci oldu sorularına yanıt aranırken puan durumları bu noktada önem kazanıyor. İşte 5 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi!
Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar başladı. Gelinim Mutfakta 5 Nisan puan durumları açıklanınca gün birincisi belli olacak.
ESRA
AYTEN
ECE
SEDA
Gelinim Mutfakta'nın 2 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Nurten Hanım ve Aysun oldu.
Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi Esra oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının da sahibi olan gelin ise Ayten oldu.