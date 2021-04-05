Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu! 5 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü heyecanı yaşanıyor. Ekranların fenomen yarışmasında mutfakta hünerler sergileyen yarışmacılar yüksek puanları almak istiyor. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı, kim birinci oldu sorularına yanıt aranırken puan durumları bu noktada önem kazanıyor. İşte 5 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi!

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU! 5 NİSAN

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar başladı. Gelinim Mutfakta 5 Nisan puan durumları açıklanınca gün birincisi belli olacak.