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Giriş Tarihi: 5.4.2021 14:57

gün birincisi ve puan durumu! 5 Nisan kim oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu! 5 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Haftanın ilk günü dolasıyla bir yeni yarışmacı programa katılırken izleyiciler ve puan durumu açıklandı mı, kim birinci oldu sorularına yanıt arıyor. Gelinlerin aldıkları puanlar final günü için büyük önem taşırken haftanın ilk gününde yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altın kazanıyor. Seda Sayan’ın puan durumlarını açıklamasıyla birlikte Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu yanıt bulacak.

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk günü heyecanı yaşanıyor. Ekranların fenomen yarışmasında mutfakta hünerler sergileyen yarışmacılar yüksek puanları almak istiyor. Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı, kim birinci oldu sorularına yanıt aranırken puan durumları bu noktada önem kazanıyor. İşte 5 Nisan Gelinim Mutfakta gün birincisi!

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU! 5 NİSAN

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu ile ilgili sorgulamalar başladı. Gelinim Mutfakta 5 Nisan puan durumları açıklanınca gün birincisi belli olacak.

PUAN DURUMU

ESRA

AYTEN

ECE

SEDA

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 2 Nisan 2021'de yayınlanan son bölümünde elenen yarışmacı Nurten Hanım ve Aysun oldu.

Gelinim Mutfakta'da haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi Esra oldu. Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının da sahibi olan gelin ise Ayten oldu.

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Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu! 5 Nisan Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
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