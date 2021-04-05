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Giriş Tarihi: 5.4.2021 17:47 Son Güncelleme: 5.4.2021 17:47

nerede çekildi? nedir ve oyuncuları kimler?

Gölde Dehşet filmi nerede çekildi? Gölde Dehşet filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Bu akşam (5 Nisan 2021 Pazartesi) Show Tv ekranlarına gelecek olan konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Sinema severler için kaçınılmaz bir fırsat olan film 2015 yılı yapımıdır. Başrolünde Dolph Lundgren’in yer aldığı filmde birçok insanın köpek balıkları tarafından öldürüldüğü Tahoe gölünde, yasa dışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye edilen Clint Gray’in sebep olduğu dehşetten kızını kurtarma mücadelesi anlatılacak. Gölde Dehşet filmi nerede çekildi? nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair bilgiler!

Korku ve gerilim türlerinde olan Gölde Dehşet filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Jerry Dugan'ın oturduğu filmin müziğinin bestecisi ise Nicholas Rivera olmaktadır. Senaryosunu Gabe Burnstein ve David Anderson'ın yazdığı Gölde Dehşet filmi nerede çekildi? Gölde Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÖLDE DEHŞET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gölde Dehşet filmi 2015 yapımı olup Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli bölgelerinde çekilmiştir.

GÖLDE DEHŞET FİLMİ KONUSU

Birçok insanın köpek balıkları tarafından öldürüldüğü Tahoe gölünde, yasa dışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan Clint Gray, sebep olduğu dehşetten kızını kurtarmaya çalışacaktır.

GÖLDE DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI

Dolph Lundgren, Sara Malakul Lane, Lily Brooks O'Briant , James Chalke

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Gölde Dehşet filmi nerede çekildi? Gölde Dehşet filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?
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