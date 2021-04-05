Gölde Dehşet filmi nerede çekildi? Gölde Dehşet filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

Korku ve gerilim türlerinde olan Gölde Dehşet filmi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Jerry Dugan'ın oturduğu filmin müziğinin bestecisi ise Nicholas Rivera olmaktadır. Senaryosunu Gabe Burnstein ve David Anderson'ın yazdığı Gölde Dehşet filmi nerede çekildi? Gölde Dehşet filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÖLDE DEHŞET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gölde Dehşet filmi 2015 yapımı olup Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli bölgelerinde çekilmiştir.

GÖLDE DEHŞET FİLMİ KONUSU

Birçok insanın köpek balıkları tarafından öldürüldüğü Tahoe gölünde, yasa dışı hayvan kaçakçılığından tutuklanan ve bir süre önce tahliye olan Clint Gray, sebep olduğu dehşetten kızını kurtarmaya çalışacaktır.

GÖLDE DEHŞET FİLMİ OYUNCULARI

Dolph Lundgren, Sara Malakul Lane, Lily Brooks O'Briant , James Chalke